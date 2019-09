Fabio Luinetti nuovo country manager di Citrix

Citrix ha nominato Fabio Luinetti come Country Manager per l’Italia.

Con riporto diretto a Mario Derba, Area Vice President Western & Southern Europe di Citrix, Fabio Luinetti avrà l’obiettivo di sviluppare il business di Citrix in Italia, aiutando le aziende clienti nei loro processi di digital transformation e di migrazione verso il cloud.

Fabio Luinetti ha oltre venticinque anni d’esperienza nel mondo dell’Information Technology, dei media e del business online e si è specializzato negli ultimi anni proprio nelle tecnologie cloud.

Prima di entrare in Citrix, Fabio Luinetti ha lavorato per Oracle, dove ha ricoperto la posizione di Cloud Platform Sales Leader – EMEA Alliances & Channels e, in precedenza, di Regional Sales Leader Private Cloud, Oracle South Europe.

Prima ancora di questo incarico ha ricoperto ruoli di leadership nella vendita di soluzioni Datacenter e Cloud, Advertising & Online presso Microsoft, dove ha anche lavorato in qualità di direttore vendite del mercato Media e Telecommunication.

Per Mario Derba “Migliorare l’efficienza e la produttività di chi lavora è da sempre il nostro obiettivo e tutto il team Citrix è impegnato per aiutare le aziende ad abbracciare il cambiamento che la digital transformation porta con sé, trasformando in realtà il lavoro del futuro”.