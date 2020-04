F2A Risponde, il supporto normativo alle Pmi per l’emergenza Covid-19

F2A scende in campo contro il coronavirus annunciando la creazione di F2A Risponde, un sito gratuito per aiutare le Pmi, in particolar modo le aziende fino a 15 dipendenti, in questo momento di estrema difficoltà e incertezza anche in tema di supporto normativo.

Il nuovo portale offre infatti alle piccole imprese italiane uno spazio – con domande e risposte – dove poter ottenere facilmente un primo orientamento, costantemente aggiornato, sulle norme rilasciate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Un vademecum che risponde in modo semplice alle domande generiche più frequenti delle aziende.

F2A decide così di supportare il cuore pulsante dell’economia italiana, ricordando che da soli i 4 milioni di microimprese – fino a 9 dipendenti – rappresentano oltre il 95% delle aziende attive in Italia.

Grazie all’iniziativa F2A Risponde, le PMI possono trovare in modo agile e rapido le prime risposte a domande su tematiche estremamente rilevanti e urgenti riguardanti l’amministrazione del personale e della contabilità e avere prime indicazioni su argomenti come l’adozione dello smart working, la fruizione dei congedi straordinari, il ricorso agli ammortizzatori sociale e le sospensioni fiscali e retributive.

Raul Mattaboni, Vicepresidente e Ceo di F2A, ha sottolineato come in questa situazione di grande incertezza e difficoltà, la società abbia voluto lanciare un piccolo ma significativo segnale di solidarietà e vicinanza alle realtà più piccole.

F2A Risponde rappresenta la sentita partecipazione e condivisione di una condizione che richiede, da parte di tutti, unione e collaborazione per uscirne più forti di prima dalla situazione di grande difficoltà in cui versano le Pmi.

Inoltre, in un’ottica di supporto continuo, l’azienda organizza settimanalmente anche dei webinar gratuiti, segnalati sul profilo LinkedIn ufficiale, con approfondimenti specifici sulle ultime novità normative.