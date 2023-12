EY e Appian partner per supportare la trasformazione digitale delle aziende

EY, società specializzata nei servizi di consulenza professionale strategica e tecnologica, ha stretto una nuova partnership strategica con Appian, azienda specializzata nel low-code e nell’automazione dei processi, per supportare ulteriormente le aziende nella trasformazione digitale.

Questa collaborazione – spiegano le due società – consentirà alle aziende di semplificare e modernizzare i propri processi utilizzando tecnologie avanzate nell’ambito di intelligenza artificiale, low-code, automazione dei processi e data fabric.

L’ampliamento della collaborazione tra EY e Appian è pensato per consentire alle aziende di lavorare in modo più efficiente e offrire migliori esperienze ai clienti con soluzioni digitali all’avanguardia, facilmente personalizzabili, per soddisfare le loro esigenze specifiche.

“Negli ultimi anni i modelli di business delle aziende sono stati rivoluzionati da eventi straordinari, prima la pandemia e poi i nuovi scenari geopolitici, accelerando di conseguenza la necessità di una trasformazione digitale nelle organizzazioni”, ha commentato Giuseppe Santonato, AI & Data Leader, EY Europe West.

“Per le aziende che stanno affrontando questo processo di digitalizzazione, la partnership tra EY e Appian offre tecnologia, strumenti e supporto all’implementazione per una transizione senza discontinuità al digitale. EY affianca da sempre le aziende che vogliono innovare il proprio modello di business, per questo, siamo molto orgogliosi di essere parte di questo progetto e di poter accompagnare le imprese verso un nuovo paradigma digitale”.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership strategica anche in Italia con EY, un’organizzazione fortemente impegnata a supportare e guidare i clienti verso l’eccellenza e la gestione di progetti innovativi”, ha affermato Fabio Scottoni, Senior Director of Alliances, Appian Italy.

“Questa collaborazione conferma, ancora una volta, la mission di Appian, che mira a guidare le organizzazioni verso una transizione digitale sostenibile e capace di portare nuove opportunità di business ai clienti in Italia”.