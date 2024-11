EY acquisisce MPS consulting

EY ha perfezionato l’acquisizione di MPS Consulting, società di consulenza fondata nel 2015 con sede a Milano, specializzata nella consulenza direzionale per il miglioramento continuo di persone e processi ad imprese principalmente nel settore manifatturiero.

L’operazione consentirà a EY di consolidare e rafforzare il posizionamento nel mid-market su tutto il territorio italiano, ad integrazione dei servizi già resi dalla divisione Financial Accounting & Advisory Services (con oltre 500 professionisti dislocati negli uffici di Milano, Monza, Brescia, Verona, Padova, Treviso, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Firenze, Perugia, Napoli e Bari). Paolo Sganzerla, Francesco Iannice, Alberto Ascari, Gianluca Panizzari e Daniele Giani, soci di MPS Consulting, commentano: “Entrare in EY è un’importante opportunità per accelerare il nostro percorso di crescita mantenendo l’approccio multidisciplinare e fortemente orientato ai risultati che sempre ci ha contraddistinto. Inoltre, ci consente di ampliare la prospettiva di sviluppo professionale per le oltre 20 brillanti risorse che lavorano con noi”.

Massimo Meloni, EY Private Leader e Audit & Assurance Market Leader e Ivan Losio, Partner EY e Italian Leader della divisione Financial Accounting Advisory Services di EY, commentano: “Questo accordo permette a EY di rafforzare le proprie competenze nell’ambito del miglioramento continuo delle aziende del Mid Market, grazie ad un team con grandi competenze sia tecniche sia di industry, che andranno ad integrarsi nella sede di Milano. Con l’integrazione di MPS Consulting saremo in grado di rispondere in modo ancora più efficace ed incisivo alle sfide professionali che i nostri clienti costantemente ci sottopongono”.