Experian: prevenire le frodi per offrire ai clienti più sicurezza e semplicità

Il Business and Consumer Insight Report 2022 di Experian ha indicato gli investimenti anti-frode come la priorità assoluta per i responsabili dei servizi finanziari e delle telecomunicazioni, in crescita rispetto al quarto posto del report 2021.

Si tratta – spiega la società di società di global information service – di un dato che rispecchia le preoccupazioni espresse dai consumatori: secondo una recente ricerca condotta da Forrester Consulting per conto di Experian, il 63% teme le frodi quando interagisce online, mentre il 39% è stato vittima di una violazione dei dati.

Per rimanere in vantaggio rispetto alle tattiche sempre più sofisticate impiegate dai truffatori, quali emulazione dei dispositivi, credential stuffing e trojan per l’accesso remoto, quasi la metà delle imprese intervistate (49%) sta aumentando la spesa destinata a contrastare le frodi.

Tuttavia, le aziende faticano a bilanciare una strategia di prevenzione delle frodi vincente con un’esperienza cliente positiva. Anzi, nel corso dell’ultimo anno, il 58% dei consumatori dichiara di aver abbandonato una richiesta di finanziamento a causa dell’eccesso di controlli, delle troppe informazioni da fornire e della eccessiva durata del processo.

Per affrontare queste sfide e soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori, le aziende stanno studiando come rendere più solido il collegamento tra i servizi di identità e quelli di frode al fine di garantire una customer journey lineare e senza inutili difficoltà.

Implementando flussi di lavoro dinamici e intelligenti, adattabili a ciascun cliente e alla sua propensione al rischio e collegando meglio i servizi di orchestrazione, è possibile ridurre la difficoltà legata alla gestione di diverse tipologie di software di prevenzione delle frodi, citato dal 41% degli intervistati come il principale fattore che impedisce loro di contrastare con successo i costi e i rischi associati.

Per adattarsi a questi cambiamenti del mercato e supportare le decisioni sul rischio di frode, il 44% delle organizzazioni intervistate sta sfruttando tecnologie quali intelligenza artificiale (AI) e apprendimento automatico (ML), che non solo aiutano le aziende a rendere il rilevamento più preciso ma, attraverso l’uso intelligente dei dati, offrono una migliore prevenzione senza interferire con il percorso del cliente.

“Nel mondo digitale, le aspettative dei consumatori in termini di convenienza e semplicità sono in aumento, come anche i livelli di frode”, afferma Francesca Boncompagni, Head of Customer Solution, Italy, France, Balkans & Turkey. “E poiché il machine learning consente alle aziende di ridurre le perdite dovute alle frodi, migliorando al tempo stesso l’esperienza dei clienti, questa tecnologia è al centro della nostra attenzione, tanto che abbiamo recentemente lanciato una soluzione ML antifrode all’avanguardia, denominata Aidrian”.

Per il report 2022 Business and Consumer Insight di Experian sono stati intervistati 587 dirigenti d’azienda e più di 3.000 consumatori in sei mercati EMEA: Danimarca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Sudafrica e Spagna.

Il report affronta una serie di temi, tra cui il modo in cui le aziende di servizi finanziari e telecomunicazioni stanno incrementando gli investimenti in soluzioni tecnologiche, come AI e ML, per migliorare le prestazioni, garantire la sicurezza e offrire una customer experience conveniente e altamente personalizzata.

Per saperne di più, è possibile consultare il report Experian 2022 Business and Consumer Insight sul sito dell’azienda.