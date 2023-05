Experian e Altilia partner per il customer onboarding automatizzato con l’AI

Experian, società di global information service, e Altilia, deep tech company italiana specializzata nel campo dell’Intelligent Document Processing (IDP), annunciano una partnership finalizzata a innovare le soluzioni di customer onboarding attraverso l’utilizzo di piattaforme di intelligenza artificiale.

Altilia si posiziona sul mercato come realtà innovativa che impiega tecnologie composite di AI per addestrare algoritmi che vengono utilizzati per la lettura automatica di documenti e l’automazione di processi. Experian ha individuato in queste tecnologie uniche e innovative una leva per costruire soluzioni end to end modulari in grado di migliorare l’acquisizione di nuovi clienti. La collaborazione è stata avviata per sostenere le imprese che operano nell’ambito dei servizi bancari, ma in prospettiva verranno esplorati ulteriori casi d’uso in altri settori, come quello assicurativo, affermano le due aziende.

Grazie alle tecnologie di Altilia, che combinano OCR, computer vision e sistemi di comprensione e estrazione dei dati dai documenti, Experian ha integrato la soluzione proprietaria, utilizzata per acquisire i documenti di identità dei nuovi clienti, per ottenere informazioni da una più vasta gamma di documenti personali, tra cui F24, busta paga, tessera sanitaria, estratti conto e bilanci di impresa. Il tutto garantendo la massima sicurezza lungo l’intero ciclo di vita dei dati.

La capacità aumentata di comprensione dei documenti comporta notevoli vantaggi sia per i consumatori che per le imprese che utilizzano la soluzione, sottolineano le due aziende. Per i primi, vi è innanzitutto una significativa riduzione degli oneri burocratici, in quanto la soluzione acquisisce in autonomia le informazioni necessarie a valutare le richieste, senza necessità di dover compilare altri moduli o recarsi in una filiale fisica; in questo modo, inoltre, si riduce notevolmente il tempo di valutazione del profilo del richiedente e della richiesta di credito e, di conseguenza, si velocizza l’accesso ai finanziamenti.

Per le organizzazioni del credito, invece, la soluzione garantisce una superiore precisione nella lettura e nella comprensione della documentazione ottimizzando le risorse necessarie a valutare le richieste: i processi di Know Your Customer nel complesso risultano migliorati, con il grande vantaggio di ottimizzare l’identificazione di possibili frodi.

“La nostra missione è sfruttare le nuove tecnologie per rendere l’accesso al credito più facile e inclusivo. In Altilia abbiamo trovato il partner ideale per compiere un ulteriore passo in avanti in questa direzione. Lo sviluppo congiunto di soluzioni e nuovi casi d’uso ci consentirà di alleggerire le procedure, rendendole più sicure e automatiche per le banche, velocizzando al contempo l’accesso ai fondi per i consumatori”, ha dichiarato Armando Capone, Country Manager di Experian. “Questa collaborazione si inserisce nel nostro percorso di creazione di un ecosistema volto a trasformare il mondo del credito valorizzando via via i punti di forza di partner e clienti”.

“Grazie alla collaborazione con Experian, stiamo sperimentando nuove opportunità per l’innovazione, la trasformazione digitale e l’adozione semplificata dell’intelligenza artificiale che puntiamo ad espandere a tutto il settore bancario e ad altre imprese, grandi e piccole”, ha aggiunto Massimo Ruffolo, CEO di Altilia. “L’obiettivo finale che ci accomuna è quello di sfruttare le tecnologia avanzate come l’IA per rendere i processi creditizi più efficaci e accessibili per le aziende e gli utenti finali, e al tempo stesso più sicuri e convenienti per gli attori del credito”.