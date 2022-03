Euronovate Group e Scytal, la firma digitale avanzata su Blockchain

Euronovate Group, fornitore di software, hardware e servizi per la trasformazione digitale delle aziende e Scytale, azienda attiva nel campo della Blockchain nei settori Insurtech e Fintech, hanno siglato una partnership per offrire ai propri clienti la possibilità di utilizzare un processo di firma avanzato e sicuro con la massima validità legale in un ecosistema end-to-end.

La firma elettronica su Blockchain sta emergendo come rivoluzione tecnologica, specie nei settori Fintech e Insurtech. La sua tecnologia facilita e migliora i processi di firma poiché il principale vantaggio risiede nella possibilità di stipulare qualsiasi contratto a distanza. Questa modalità di firma digitale detiene alti standard di sicurezza e consente di firmare digitalmente documenti contrattuali e precontrattuali a norma di legge, anche utilizzando uno smartphone.

La tecnologia di Blockchain per la firma digitale avanzata migliora la trasparenza e la possibilità di verifica da parte del singolo utente, senza modificarne la user experience, riduce le tempistiche e garantisce massima trasparenza e protezione.

Il suo utilizzo è molto semplice: l’utente carica nel programma il PDF da firmare, selezionando il destinatario dei documenti. Il destinatario riceve un avviso di firma sul proprio cellulare e apre l’applicazione con il documento sul dispositivo, seleziona la casella della firma, verifica la propria identità utilizzando un codice privato (OTP) e a quel punto il programma procede alla firma del documento. Da quel momento in poi, documento, firmatario, metodo utilizzato per firmare e audit saranno autenticati grazie alla tecnologia Blockchain affinché siano inalterabili e incorruttibili.

Ogni documento, firma, o accettazione è certificato/a nella Blockchain e ha la stessa validità di una procedura effettuata in presenza, davanti a un notaio. Tale processo ne garantisce l’integrità, l’immutabilità e la capacità di provare irrevocabilmente la data di caricamento del documento o delle informazioni inserite, garantendone l’ufficialità nel pieno rispetto della sicurezza. Il documento diventa dunque unico e irripetibile e rende impossibile qualunque tentativo di manipolazione o modifica.

I dati della firma vengono associati all’impronta digitale, protetta a sua volta da una tecnica crittografica che preserva la firma da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. Tale metodo rappresenta l’evoluzione dell’OTP e della Firma Elettronica Avanzata Grafometrica verso un livello superiore, grazie al progresso tecnologico e alla trasparenza.

La collaborazione tra Euronovate e Scytale dà alle aziende l’accesso alle più avanzate tecnologie di firma digitale nel pieno rispetto del regolamento eIDAS..

Leggi tutti i nostri articoli su blockchain