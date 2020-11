Esprinet apre il Cloud Marketplace

Gruppo Esprinet ha dato il via oggi al Cloud Marketplace, piattaforma proprietaria integrata nel sito B2B.esprinet.com, utilizzato da più di 26.000 rivenditori ogni anno.

Tutti i clienti possono accedere all’intero portafoglio di prodotti e servizi dei vendor mondiali, in modo immediato e direttamente dal proprio profilo utente.

Stando a Luca Casini, Country Manager Business di Esprinet Italia, “Il nuovo Cloud Marketplace è perfettamente in linea con la strategia aziendale che vede nei modelli As a service interessnti opportunità di crescita per il business”.

Con il Cloud Marketplace è possibile combinare facilmente servizi di brand diversi per disegnare le migliori architetture cloud personalizzate in base alle diverse esigenze dei clienti finali.

È possibile anche inserire prodotti software, hardware e servizi cloud in un unico ordine.

Il Cloud Marketplace offre un’ampia sezione dedicata a soluzioni ed aree tecnologiche, dove è possibile trovare materiale informativo, webinar, spunti di business e nuove idee per la fidelizzazione dei propri clienti. Inoltre, include strumenti di monitoraggio, reporting e analisi evoluti, nonché strumenti di gestione e controllo di licenze.

Integra un sistema di consultazione delle fatture e un vasto set di dashboard di analisi delle vendite e dei consumi.

Per la personalizzazione dell’esperienza d’uso Esprinet ha previsto un team locale di sviluppo e supporto altamente specializzato, dedicato alla continua evoluzione della piattaforma in base alle specifiche necessità dei clienti e alle nuove opportunità messe a disposizione dai produttori.