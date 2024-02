ESG: Var Group sceglie IBM Envizi per un percorso di crescita sostenibile

Var Group, azienda specializzata nel settore dei servizi e delle soluzioni digitali e parte del Gruppo SeSa, annuncia il proprio impegno nel portare alle imprese un’offerta che abiliti la crescita sostenibile grazie all’impiego della Suite ESG IBM Envizi, il software dedicato alla raccolta, il consolidamento, la gestione, l’analisi e il reporting dei dati ambientali, sociali e di governance (ESG).

La rendicontazione delle performance extra-finanziarie delle aziende è diventata uno strumento sempre più strategico per la competitività, evidenzia Var Group, poiché permette a tutti gli stakeholder (investitori, clienti, dipendenti e fornitori) e ai talenti di indagare lo stato di salute complessivo dell’impresa.

Come rilevato dal Capgemini Research Institute, più della metà dei dirigenti (56%) afferma che la propria organizzazione sta integrando sempre più la dimensione sociale nella strategia ESG, mentre l’investimento medio annuo in pratiche di sostenibilità ambientale è aumentato di 1,4 milioni di dollari in più per azienda (lo 0,92% del fatturato totale).

L’azienda sottolinea che Var Group promuove da sempre l’utilizzo delle soluzioni digitali come strumento per facilitare uno sviluppo sostenibile, ponendo una forte attenzione alla sfera economica, sociale e ambientale. Per questo negli anni ha intrapreso un percorso che ha richiesto importanti interventi in tutti e tre i pilastri della strategia ESG, accogliendo e vivendo direttamente quella trasformazione che essa stessa propone come offerta alle aziende.

In questo scenario, Var Group ha pertanto scelto Envizi ESG Suite di IBM sia per la gestione interna della sostenibilità sia come offerta rivolta ai clienti. La soluzione consente di tenere facilmente traccia dei dati e di avere sotto controllo tutti i KPI di sostenibilità, al fine di misurarne l’avanzamento rispetto ai target, garantendone la qualità e la certificabilità.

Envizi è stata adottata da Var Group anche per la gestione della propria struttura nazionale e internazionale: la soluzione è stata già configurata per la gestione ottimale dei parametri di sostenibilità in tutte le sedi estere dell’azienda, presente in 10 Paesi oltre che in Italia.

“Var Group, così come tutto il Gruppo SeSa, è già molto strutturata da un punto di vista ESG – dichiara Francesca Moriani, CEO Var Group – da tempo stiamo portando avanti politiche inclusive e ci stiamo dando obiettivi sempre più alti in termini di sostenibilità. Viviamo questa trasformazione come una scelta d’impresa etica, più che un obbligo di legge, perfettamente in linea con i nostri valori e il nostro impegno. In questa direzione vanno molti dei nostri investimenti che ci permetteranno di promuovere la sostenibilità delle imprese in Italia e all’estero, grazie anche alla partnership con IBM e alla piattaforma ENVIZI”.

“Envizi rappresenta il fiore all’occhiello della strategia di sostenibilità di IBM”, afferma Fabrizio Saltalippi, Direct of Ecosystem IBM Italia, “e siamo orgogliosi che uno dei nostri partner, tra i più importanti in Italia, abbia deciso di abbracciare questa Suite ESG per guidare un reale progresso verso la sostenibilità. Siamo convinti che questo sia il primo passo di un percorso di trasformazione che vedrà Var Group come un centro di servizi e promozione di questa soluzione sul mercato, con l’obiettivo di fornire ai clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per ridurre i loro impatti operativi e contribuire a un futuro a basse emissioni di carbonio”.

Per supportare le aziende nella crescita sostenibile, Var Group ha infatti dato vita a una business unit dedicata all’ambito ESG. Questo investimento rappresenta una scelta strategica per Var Group, riproposta alle aziende clienti con una maggiore consapevolezza e capacità di dimostrarne i vantaggi concreti.