Eset sbarca in italia con sede ufficiale e country manager

Eset ha reso nota la scelta di aprire un ufficio in Italia per permettere alla società slovacca di crescere ulteriormente nel nostro Paese. A guidare la nuova filiale, sarà Fabio Buccigrossi, neo Country Manager di Eset Italia.

Eset ha senza dubbio ottime prospettive per vincere questa nuova sfida. Negli corso della propria storia, la società ha infatti dimostrato sia leadership che punti di forza.

Inoltre ha saputo mantenere coerenza nello sviluppo delle soluzioni, confermando la volontà di essere sempre all’avanguardia nella ricerca di malware.

Attualmente, quasi il 40 percento dei dipendenti è impegnato nell’area ricerca e sviluppo, per tenere al sicuro i propri clienti dai più recenti e sofisticati attacchi informatici messi in campo dai cyber criminali.

Grazie ai dati di intelligence raccolti, Eset può respingere attacchi mirati, proteggere dal phishing, bloccare le botnet e rilevare anche le minacce più persistenti.

In particolare, l’azienda continua a sviluppare tecnologie innovative di cybersecurity multi-layer, basate sul motore di scansione, sull’apprendimento automatico e sugli elementi di protezione del cloud, assicurando soluzioni che aiutano le imprese di qualsiasi dimensione a proteggere la propria infrastruttura IT e a mantenere la continuità del business.

A questo proposito, la società di sicurezza informatica ha recentemente annunciato la disponibilità di soluzioni come Eset Dynamic Threat Defence, un prodotto specifico per le PMI che blocca le minacce zero-day con una sandbox basata sul cloud e Eset Cloud Administator, una piattaforma costruita per gestire la sicurezza fino a 250 postazioni in cloud, attraverso un cruscotto semplificato che aiuta a supervisionare la protezione della rete.