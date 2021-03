Ergon e Cisco, perché la trasformazione digitale è una necessità

Durante l’evento digitale Evolve Perform and Transform 2021 presentato da Ergon e Cisco, sono state illustrate le modalità tramite cui è possibile trasformare, in meglio, l’attività operativa di un’organizzazione grazie alle più avanzate tecnologie di cui disponiamo oggi.

La tecnologia influenza positivamente ogni attività portando con sé degli indiscutibili vantaggi: nella maggior parte dei settori il progresso tecnologico rende la produzione più veloce, più efficiente, ma c’è di più: può portare miglioramenti – oggi ancora più importanti – in termini di usabilità, di sicurezza, in sintesi, di qualità. Ergon e Cisco lo hanno raccontato in un vero e proprio spettacolo digitale, scandito negli interventi alla stregua di un’opera lirica, dall’ouverture al gran finale.

I veri autori del cambiamento, a livello aziendale, sono i CIO in quanto, grazie al loro ruolo è permesso loro decidere cosa integrare nella propria realtà aziendale, determinare come l’azienda e i dipendenti debbano e possano svolgere la propria attività lavorativa ogni giorno.

Il tutto con l’obiettivo di consentire un miglioramento globale in termini di qualità, al di là della sola produttività e dell’efficienza operativa.

Le necessità di business di un’azienda, soprattutto negli ultimi due anni, sono mutate radicalmente. La giornata lavorativa, come era conosciuta solo all’inizio del 2020, è cambiata e si è evoluta in modo straordinario. Grazie alla tecnologia, all’innovazione in ambito collaborativo, alla sicurezza e altro ha ricevuto e continua a ricevere nuova linfa avviandosi verso il prossimo passo dell’evoluzione digitale.

L’Information Technology è divenuto oramai un termine mainstream e non è più limitato solamente a una conversazione tra tecnici, ma è una priorità di tutti. Promuovere l’evoluzione digitale necessita di skill ed elementi cruciali che devono essere propri del ruolo che il CIO possiede nel mondo aziendale moderno.

Il digitale e il mondo dell’Information Technology si avviano verso una fase di profondo cambiamento, dovuto anche alla spinta che Unione Europea e Governo Italiano hanno messo in atto per finanziare l’evoluzione digitale dell’Italia.

Secondo Ergon e Cisco, la giornata lavorativa tipo è cambiata radicalmente e oggi la performance è legata alle videoconference, una forma di interazione che ha invaso prepotentemente le agende di tutti i livelli aziendali, di fatto l’evoluzione di quelle che una volta erano le riunioni fisiche o le semplici telefonate.

Cisco, tramite le sue tecnologie di collaboration, desidera portare soprattutto usabilità e imitare il più possibile lo scambio che le persone avrebbero dal vero: una riunione, che si faccia dal vivo o in remoto, dura lo stesso tempo quindi non è necessariamente più produttiva, ma la collaboration di Cisco, la collaboration che funziona, è intuitiva, è flawless, è di qualità impeccabile, è nativamente sicura, e quindi porta valore e qualità all’esperienza utente rispetto a qualsiasi competitor.

La società americana è un punto di riferimento anche per la sicurezza IT. Negli ultimi anni ha progettato ampie suite e prodotti specifici per proteggere le aziende dalle minacce informatiche a ogni livello e uno dei suoi punti di forza è indubbiamente la visibilità estesa e precisa che offre tramite i propri prodotti.

La trasformazione digitale è un imperativo per ogni realtà aziendale moderna in modo da continuare a competere su un mercato che è in continua e rapida evoluzione.

Le crisi possono avere anche un risvolto positivo, in quanto possono contribuire a innescare la creatività, permettendo così di scoprire le molte possibilità che offre oggi la tecnologia.