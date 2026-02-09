Equità retributiva e AI: le nuove funzionalità SAP per le risorse umane

SAP rafforza il proprio portafoglio di soluzioni HR per rispondere alle nuove esigenze di equità e trasparenza retributiva introdotte dalla direttiva UE 2023/970, che entrerà in vigore in tutti gli Stati membri nel 2026. La normativa segna un cambio strutturale nel modo in cui le organizzazioni europee dovranno gestire, comunicare e rendicontare le politiche salariali, con implicazioni rilevanti anche per il mercato italiano.

La trasparenza retributiva diventa un obbligo strategico

La parità di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, già sancita dal diritto europeo, viene rafforzata da nuovi obblighi operativi e di reporting. La direttiva UE sulla trasparenza retributiva impone alle aziende pratiche più rigorose e verificabili, prevedendo conseguenze legali e finanziarie in caso di inadempienza. Il tema non riguarda solo la conformità normativa, ma anche la capacità delle imprese di attrarre e trattenere talenti in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Secondo il Mercer Global Pay Transparency Report, la chiarezza sui criteri retributivi è correlata a livelli più elevati di coinvolgimento, maggiore produttività e una reputazione del brand più solida. Nonostante ciò, finora molte organizzazioni hanno affrontato la parità salariale con approcci frammentati. L’entrata in vigore della direttiva segna una discontinuità, imponendo un quadro comune a livello europeo.

SAP SuccessFactors come base dati unica per la conformità UE

In questo contesto, SAP SuccessFactors HCM si propone come una piattaforma unificata per supportare le aziende nel soddisfare i requisiti di trasparenza salariale. SAP ha annunciato nuove funzionalità pensate per offrire un’unica fonte attendibile dei dati HR necessari alla conformità normativa in tutti i Paesi dell’Unione Europea, semplificando la gestione di processi complessi e riducendo il rischio operativo.

L’obiettivo è consentire alle organizzazioni di passare da una gestione reattiva della compliance a un approccio strutturato, basato su dati affidabili e facilmente accessibili, in grado di supportare decisioni coerenti e misurabili.

EU Pay Transparency Insights e il ruolo dell’intelligenza artificiale

Tra le principali novità annunciate da SAP rientra EU Pay Transparency Insights, una nuova funzionalità del pacchetto People Intelligence all’interno di SAP Business Data Cloud. Il rilascio è previsto nella prima metà del 2026. L’applicazione utilizza l’intelligenza artificiale per fornire insight pronti all’uso a supporto delle decisioni dei leader aziendali.

EU Pay Transparency Insights consente di analizzare le retribuzioni, individuare anomalie e intervenire sui divari salariali, aiutando le organizzazioni a rispettare gli obblighi di rendicontazione previsti dalla direttiva. Al tempo stesso, la soluzione mira a generare benefici organizzativi e di performance legati a una reale equità retributiva, superando una logica puramente difensiva rispetto alla normativa.

Rendicontazione del divario retributivo di genere

Uno dei pilastri della direttiva riguarda la rendicontazione del divario retributivo di genere. Una volta recepita nelle legislazioni nazionali, le aziende dovranno pubblicare i dati secondo un calendario definito. Qualsiasi divario pari o superiore al 5% dovrà essere giustificato o affrontato tramite una valutazione retributiva congiunta.

Grazie a EU Pay Transparency Insights integrata in People Intelligence, i manager possono accedere a informazioni dettagliate sui dipendenti, analizzare le retribuzioni e identificare i fattori che incidono sui divari salariali. Questo consente di generare report accurati e di avere una visione unica e completa dell’equità retributiva all’interno dell’organizzazione.

Trasparenza retributiva per i dipendenti

La direttiva riconosce ai dipendenti il diritto di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere e per ruoli comparabili. SAP SuccessFactors HCM supporta questo requisito attraverso funzionalità di generazione documentale che permettono di offrire un’esperienza self-service.

I dipendenti possono accedere alle dichiarazioni di trasparenza retributiva direttamente dal proprio profilo in SAP SuccessFactors Employee Central, visualizzando sia la propria retribuzione annuale sia la retribuzione media per la stessa categoria professionale, sempre suddivisa per genere. Un passaggio che rafforza la fiducia interna e riduce l’asimmetria informativa tra azienda e forza lavoro.

Trasparenza retributiva nei processi di selezione

Un ulteriore elemento chiave della normativa riguarda i candidati. I datori di lavoro saranno obbligati a indicare le fasce retributive negli annunci di lavoro o prima dei colloqui, e non potranno più richiedere informazioni sulla storia retributiva dei candidati.

Le soluzioni di recruiting di SAP, tra cui SAP SuccessFactors Recruiting e SmartRecruiters, consentono di integrare le fasce retributive direttamente negli annunci, supportando una maggiore coerenza e trasparenza nei processi di selezione. Questo approccio contribuisce anche a migliorare l’esperienza dei candidati e la reputazione dell’azienda sul mercato del lavoro.

Scadenze UE e impatto per le aziende italiane

Il recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali è previsto entro giugno 2026, ma alcune disposizioni potrebbero diventare applicabili prima, a seconda dei Paesi. Le scadenze per la rendicontazione del divario retributivo varieranno in base alle dimensioni aziendali, a partire dal 2027 per i datori di lavoro con almeno 150 dipendenti, sulla base dei dati relativi al 2026.

Per le imprese italiane, questo significa dover avviare fin da ora una revisione delle proprie capacità di gestione dei dati HR e dei processi retributivi, per evitare interventi emergenziali a ridosso delle scadenze.

Equità retributiva come leva di leadership responsabile

La direttiva UE sulla trasparenza retributiva definisce un nuovo standard di responsabilità nella gestione delle politiche salariali. Prepararsi in anticipo, anche attraverso le nuove funzionalità di SAP SuccessFactors, consente alle aziende di offrire informazioni chiare e affidabili, ai dipendenti di comprendere meglio il proprio percorso professionale e ai responsabili HR di prendere decisioni coerenti e misurabili.

In questo scenario, la tecnologia diventa un abilitatore chiave per trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di evoluzione culturale e organizzativa, orientata a un modello di gestione delle persone più equo, trasparente e sostenibile in tutta l’Unione Europea.

