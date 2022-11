Equinix e VMware ampliano l’offerta di Servizi Cloud Globali

Equinix, fornitore di infrastrutture digitali a livello mondiale, e VMware, al VMware Explore 2022 Europe hanno annunciato un ampliamento della collaborazione globale per la fornitura di nuove infrastrutture digitali e servizi multi-cloud.

Insieme, le due aziende hanno presentato VMware Cloud on Equinix Metal, un nuovo servizio di cloud distribuito che offrirà un’opzione cloud più performante, sicura ed economica per supportare le applicazioni aziendali.

Il servizio combinerà l’infrastruttura cloud as-a-service gestita e supportata da VMware con l’offerta globale e interconnessa Bare Metal-as-a-Service di Equinix. Il servizio estenderà gli ambienti cloud dei clienti in metro locations per soddisfare le esigenze di prestazioni business-critical all’edge consentendo al contempo di preservare l’integrità dei carichi di lavoro aziendali.

“I clienti finora non hanno trovato un’opzione cloud adeguata che combinasse sicurezza e controllo on-premise con prestazioni elevate, localizzazione dei dati e un TCO complessivo ridotto. Per le applicazioni mission-critical che si basano su una bassa latenza e su una larghezza di banda di rete ad alte prestazioni, la prassi è stata quella di mantenere i carichi di lavoro in sede o di soddisfare le esigenze in tempo reale, come l’elaborazione dei dati, presso le filiali o le metro locations.

Grazie ai loro punti di forza combinati, Equinix e VMware sono ben posizionati per offrire un servizio di cloud distribuito in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni aziendali in cui latenza, prestazioni, sicurezza e localizzazione dei dati sono fattori chiave“, ha dichiarato Dave McCarthy, Research Vice President, Cloud and Edge Infrastructure Services di IDC.

VMware Cloud on Equinix Metal sarà particolarmente adatto ai casi d’uso del cloud distribuito, tra cui le smart city, la video-analisi, lo sviluppo di videogiochi, il trading sui mercati finanziari in tempo reale, i punti vendita al dettaglio e una serie di casi d’uso che utilizzano l’IoT e il ML/Inference.

Il servizio comprenderà VMware Cloud per un’infrastruttura e operazioni multi-cloud efficienti ed Equinix Metal, un’offerta automatizzata di bare metal e interconnessione fornita come servizio attraverso il footprint globale di International Business Exchange (IBX) di Equinix.

VMware Cloud on Equinix Metal fornirà un accesso privato e a bassa latenza ad ambienti cloud pubblici e privati, nonché a migliaia di provider IT e di rete, tramite l’interconnessione Equinix Fabric. Questa connettività privata integrata offrirà la flessibilità e la scelta del multi-cloud con una connettività istantanea a tutti i servizi di cloud pubblico. I clienti potranno acquistare il software-as-a-service VMware Cloud da VMware e la funzionalità Bare Metal-as-a-Service da Equinix.

Zachary Smith, Global Head of Edge Infrastructure Services di Equinix, ha dichiarato: “Le aziende che accelerano la loro trasformazione digitale adottando architetture ibride multi-cloud richiedono esperienze applicative coerenti che si estendano su cloud privati e pubblici e che arrivino dal core all’edge. Siamo lieti di collaborare con VMware per fornire una soluzione di infrastruttura cloud dedicata e on-demand che può essere distribuita a livello globale. I clienti beneficeranno di connessioni sicure ai loro ambienti critici privati o on-premise e anche alle migliaia di cloud, reti e altri partecipanti all’ecosistema che si riuniscono in Equinix“.

Narayan Bharadwaj, Vice President, Cloud Solutions di VMware, ha dichiarato: “Le aziende di tutti i settori stanno cercando di diventare ‘cloud smart’, abbinando le esigenze delle applicazioni aziendali ai migliori ambienti cloud. Questo approccio consentirà loro di beneficiare di prestazioni elevate e di un’infrastruttura coerente con un TCO ridotto. VMware ed Equinix si trovano in una posizione unica per co-innovare un servizio di cloud distribuito che estende VMware Cloud a nuove sedi per fornire scelta e flessibilità alle applicazioni e accelerare la trasformazione del cloud per tutte le imprese”.

In quasi un decennio, Equinix e VMware hanno fornito soluzioni che soddisfano le richieste aziendali di infrastrutture multi-cloud veloci, più sicure e coerenti. Migliaia di clienti in comune stanno accelerando la trasformazione del cloud aziendale eseguendo i carichi di lavoro VMware nei data center di Equinix in tutto il mondo.

Equinix possiede e gestisce una rete di oltre 240 data center in 71 tra le maggiori aree metropolitane del mondo e funge da hub di transito, consentendo connessioni di rete sicure tra cloud privati e pubblici. Ciò ha reso Equinix una base ideale per l’infrastruttura digitale dell’impresa multi-cloud.

VMware Cloud – afferma l’azienda – è la prima e unica infrastruttura multi-cloud as a service (IaaS) del settore, che viene eseguita come servizio nativo in oltre 100 regioni che comprendono i principali cloud pubblici e oltre 4.000 cloud partner, nei data center privati e all’edge.