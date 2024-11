Equinix e Neoen firmano il loro primo accordo PPA in Italia

Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, e Neoen, uno dei principali produttori al mondo di energia esclusivamente rinnovabile, hanno firmato un contratto di acquisto virtuale di energia (PPA) della durata di 10 anni per 53 MW. Questo accordo garantirà una copertura del 100% di energia rinnovabile per i data center IBX di Equinix in Italia, aumentando il sostegno ai progetti di energia rinnovabile.

Tutti i sette progetti si trovano nel Nord Italia, vicino ai data center di Equinix di Milano e Genova. I progetti solari contribuiranno agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima dell’Italia entro il 2030, sottolinea l’azienda.

Il PPA è strutturato con un approccio di portafoglio ed è parzialmente indicizzato ai prezzi di mercato. Si tratta del primo PPA firmato tra Neoen ed Equinix in Italia e del quinto in Europa negli ultimi tre anni. Questi cinque PPA rappresentano una capacità totale contrattata di 210 MW tra Finlandia, Svezia e ora Italia, a testimonianza del forte rapporto tra le due aziende e della loro continua collaborazione in diverse aree geografiche. Questo PPA porta la capacità totale contrattata di Neoen con PPA aziendali in tutto il mondo a oltre 2,8 GW, mentre la capacità globale di Equinix sotto contratti a lungo termine per energia rinnovabile raggiunge circa 1,4 GW.

Equinix si sta concentrando sempre di più sull’espansione della portata e della qualità del suo portafoglio di energie rinnovabili ed è orgogliosa – sottolinea l’azienda – di aver concluso fino ad oggi 24 contratti di acquisto di energia (PPA) in Australia, Singapore, India, Francia, Penisola Iberica, Paesi Nordici e Stati Uniti, di cui 15 firmati solo nel 2023. Una volta operativi, questi progetti dovrebbero generare oltre 3.200.000 MWh di energia pulita, equivalente al consumo energetico di 850.000 famiglie europee.

Con team basati a Brescia, Modena e Roma, Neoen ambisce a diventare un attore di rilievo in Italia e un contributore significativo allo sviluppo delle energie rinnovabili nel Paese. Attualmente sta sviluppando numerosi progetti solari e di accumulo.

Andrea Massimo Bartolini, Direttore di Neoen Italia e Head of business Development, ha dischiarato: “Siamo molto lieti di firmare il nostro primo PPA in Italia, a meno di 36 mesi dal nostro insediamento nel Paese e a meno di 10 mesi dall’avvio della costruzione dei nostri primi asset in Italia. Questo accordo dimostra la capacità di Neoen di fornire energia rinnovabile affidabile, a lungo termine e competitiva ai nostri clienti locali. Siamo molto orgogliosi di contribuire a costruire un’Italia più competitiva e sovrana.”

Marco Matarazzo, Direttore delle operazioni IBX di Equinix Italia, ha commentato: “Equinix è orgogliosa di proseguire il suo programma globale di iniziative di sostenibilità con la firma del nostro primo contratto di acquisto di energia in Italia. Il sostegno allo sviluppo di sette nuovi progetti solari nel Paese contribuisce attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione dell’Italia e si allinea al nostro obiettivo di raggiungere una copertura del 100% di energia rinnovabile entro il 2030, oltre ai nostri impegni per promuovere cambiamenti positivi e migliorare la sostenibilità nel settore dei data center.”

Xavier Barbaro, Presidente e Amministratore Delegato di Neoen, ha concluso: “Mi congratulo con il team di Neoen per la firma di questo nuovo contratto con Equinix, la cui fiducia continua è un onore. La nostra presenza geografica diversificata e la rapida crescita del nostro portafoglio di asset ci consentono di soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti. Siamo impegnati a sostenere questa forte crescita nei prossimi anni, sia in Italia che nel resto del mondo.”