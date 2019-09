Epson, le nuove ColorWorks e LabelWorks presentate a Labelexpo 2019

In occasione di Labelexpo 2019 Epson ha presentato 4 nuove stampanti ColorWorks e 2 etichettatrici all-in-one LabelWorks.

Per la gamma ColorWorks, ecco CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae e CW-C6500Pe.

Sono state progettate per soddisfare le esigenze dei clienti che stampano in piccole e medie tirature in vari settori; i modelli AE includono la taglierina automatica , mentre i modelli dotati di peeler automatico (Pe) consentono di risparmiare tempo rimuovendo automaticamente la carta sul retro dell'etichetta.

Le caratteristiche e le funzionalità delle stampanti ColorWorks CW-C6000Ae, CW-C6000Pe, CW-C6500Ae e CW-C6500Pe includono:

Flessibilità dei supporti : possibilità di stampare su supporti con larghezza da 25,4 mm a 215,9 mm

: possibilità di stampare su supporti con larghezza da 25,4 mm a 215,9 mm Design compatto e facilità di utilizzo : tutte le operazioni possono essere svolte nella parte anteriore, con conseguente risparmio in termini di ingombro. Il rotolo può essere sostituito sia nella parte frontale sia a destra o sinistra

: tutte le operazioni possono essere svolte nella parte anteriore, con conseguente risparmio in termini di ingombro. Il rotolo può essere sostituito sia nella parte frontale sia a destra o sinistra Risoluzione elevata con regolazione del colore : buona qualità di stampa, possibilità di caricare i profili ICC nel driver e gestione dei colori spot

: buona qualità di stampa, possibilità di caricare i profili ICC nel driver e gestione dei colori spot Stampa di etichette di qualsiasi forma : grazie al sensore facilmente orientabile, la stampa può avvenire su etichette di qualsiasi forma, senza che sia necessaria una seconda fustellatura

: grazie al sensore facilmente orientabile, la stampa può avvenire su etichette di qualsiasi forma, senza che sia necessaria una seconda fustellatura Facile integrazione : supporto SAP diretto e driver ESC Label/Linux/Mac

: supporto SAP diretto e driver ESC Label/Linux/Mac Risparmio sui costi : non è necessario conservare scorte di etichette prestampate; la stampa a colori, infatti, avviene su etichette vuote

: non è necessario conservare scorte di etichette prestampate; la stampa a colori, infatti, avviene su etichette vuote Integrazione : i modelli con peeler (Pe) si integrano perfettamente nelle linee di produzione

: i modelli con peeler (Pe) si integrano perfettamente nelle linee di produzione Gestione e manutenzione in remoto: tramite interfaccia web

Il produttore giapponese, oltre alle ColorWorks, ha annunciato novità anche per le LabelWorks:

LabelWorks LW-Z5010BE (con tastiera integrata, display e batteria agli ioni di litio) e LabelWorks LW-Z5000BE (per la stampa da PC e smart device) vanno ad aggiungersi ai nuovi prodotti della gamma ColorWorks di Epson. Entrambe le stampanti sono state sviluppate per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore delle comunicazioni, nelle imprese di costruzione e nei magazzini o si occupa di manutenzione elettrica.

Sui nuovi prodotti Hervé Thevenin, Product Manager per la gamma LabelWorks di Epson Europe ha dichiarato: «Le due nuove etichettatrici presentate assicurano una maggiore efficienza sul lavoro. Conosciamo le esigenze legate al mondo dell'etichettatura industriale in grandi volumi e questi modelli, che vanno ad aggiungersi alla nostra già ampia gamma di etichettatrici compatte, soddisfano efficacemente la domanda. LabelWorks LW-5010BE e LW-Z5000BE sono progettate per avere bassi costi di gestione e offrono la flessibilità necessaria per stampare etichette da utilizzare in vari ambiti.»

In sintesi, le caratteristiche principali includono:

Velocità di stampa fino a 50 mm/s

Rotolo esterno di grandi dimensioni

Possibilità di stampare etichette con varie larghezze (da 4 a 50 mm)

Compatibilità con i nastri LK di Epson (entrambi i modelli)

Connettività USB, Ethernet, Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Sistema di riavvolgimento automatico opzionale

Basso TCO

Risparmio di tempo

Accensione rapida

Ingombro ridotto