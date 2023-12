Enzo Tumminaro, Zebra Technologies: l’AI abilita i nostri device

L’intelligenza artificiale sta dimostrando tutto il suo potenziale come tecnologia abilitante. Fra le tendenze più recenti e promettenti c’è quella dell’AI-on-device. Quali sono le prospettive a breve e medio termine? Lo abbiamo chiesto ad Enzo Tumminaro, Country Manager Italia di Zebra Technologies

Nuove e sempre più avanzate tipologie di intelligenza artificiale, come l’AI generativa, stanno entrando nel mercato, catturando l’attenzione dei media, del pubblico e delle imprese. Esiste una vasta gamma di software di intelligenza artificiale, come il deep learning per l’ispezione visiva nel settore della produzione e la previsione della domanda, utile ai retailer e alle aziende che operano nell’ambito dei beni di consumo. Alcune organizzazioni stanno implementando l’intelligenza artificiale in tutte le loro attività per ottenere maggiori informazioni, migliorare le operazioni e l’esperienza del cliente. Altre, invece, sono ancora alla ricerca dei casi d’uso più adeguati alle loro esigenze e si stanno preparando ad implementarla con la giusta governance, la qualità dei dati e il personale necessario per rendere i progetti di intelligenza artificiale un successo.

Recentemente, Zebra Technologies ha presentato un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) che funziona su mobile computer e tablet Zebra senza doversi connettere al cloud. Oltre a supportare lavoratori in prima linea e clienti, l’AI on-device può offrire maggiore personalizzazione, privacy e sicurezza, poiché i dati rimangono sul dispositivo. Inoltre, assicura prestazioni più rapide e riduce i costi, dato che le ricerche GenAI nel cloud possono essere costose. Un whitepaper pubblicato da Qualcomm Technologies, Inc. riporta che il costo della ricerca basata su GenAI per ogni query aumenterà di dieci volte rispetto ai metodi di ricerca tradizionali. Eliminando la necessità di utilizzare il cloud, i costi possono essere ridotti.

Se nel breve termine la GenAI è stata applicata a questi casi d’uso, nel medio termine l’obiettivo è consolidare e sviluppare quello fatto finora, oltre a collaborare con clienti e partner su nuovi progetti pilota e casi d’uso. Stiamo portando la GenAI su dispositivi edge mobile, applicando questa tecnologia ad aree come l’intelligenza artificiale vocale, la machine vision – inclusi i software basati sul deep learning – oltre ai software di gestione delle attività di lavoro che utilizza l’AI orchestrata.

Uno step ulteriore dell’AI è senza dubbio quello che sta generando il maggiore hype: parliamo ovviamente dell’intelligenza artificiale generativa. Anche nel settore dei device mobili è lecito attendersi sviluppi significativi? E con quali aspettative per gli utenti?

L’hardware è una parte importante nella storia odierna dell’intelligenza artificiale. Abbiamo dimostrato come i tablet e dispositivi mobili di Zebra Technologies siano in grado di eseguire l’AI Generativa. Inoltre, i dispositivi più recenti sono dotati di connettività Wi-Fi6 e 5G, fondamentali per soddisfare le esigenze di comunicazione attuali.

Infatti, i dispostivi hardware devono permettere la condivisione audio, video, voce, testo e dati di un’azienda e dei suoi dipendenti in diversi luoghi, come in negozi, magazzini, ambienti esterni, fabbriche e luoghi di ospitalità. Ad esempio, la serie ET6X di Zebra Technologies, dotata del processore Qualcomm QCS6490 con intelligenza artificiale e machine learning offre maggiore memoria, scansione di codici a barre ad ampio raggio leader del settore e una delle batterie sostituibili sul campo di maggiore capacità ad oggi disponibili. Durante la nostra conferenza per sviluppatori a Madrid ci siamo concentrati su connettività, mobilità e intelligenza artificiale: tre pilastri che non devono mancare nei dispositivi moderni.

Alzando il livello tecnologico, l’importanza delle partnership fra aziende leader di settore aumenta in modo considerevole. In questa chiave, Qualcomm Technologies e Zebra Technologies sono esempi virtuosi. Quali sono i vantaggi di una relazione così profonda?

Zebra vanta un ampio ecosistema di oltre 10.000 partner nel nostro programma PartnerConnect che include distributori, rivenditori e fornitori di software indipendenti. Il risultato dell’AI Generativa di Zebra è stato realizzato in collaborazione con Qualcomm, mentre il nostro framework e le nostre soluzioni Modern Store sono fornite in collaborazione con Accenture, Google e Microsoft. Queste relazioni sono finalizzate a supportare i nostri clienti: vogliamo offrire loro le competenze, le soluzioni e il sostegno di cui hanno bisogno. La collaborazione con i partner è il modo in cui aggiungiamo valore ai clienti e risolviamo i loro problemi. Ci aiuta a lavorare con i clienti come partner a lungo termine. Il programma PartnerConnect offre, inoltre, vantaggi legati alla vendita e al marketing, finanziari e tecnici ai nostri partner per supportare le loro attività e rafforzare le relazioni che instaurano con i clienti e Zebra Technologies stessa.