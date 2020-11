Endian Secure Digital Platform, la sicurezza per cloud e edge computing

Secondo Endian, se si analizzano i vantaggi del cloud computing è assai semplice spiegarne la massiccia espansione, che è andata di pari passo con i processi di Digital Transformation: esso infatti consente risparmio sui costi operativi, gestione più efficiente dell’infrastruttura e dimensionamento delle risorse in base all’evoluzione delle esigenze aziendali.

I modelli di business oggi più innovativi si basano sull’elaborazione di enormi quantità di dati, ricavati da un numero sempre maggiore di device eterogenei interconnessi tra loro. Dunque gestione di grandi volumi di dati, costi e problematiche legate a banda e connettività, integrità ed affidabilità del dato, rappresentano le sfide cruciali a cui deve far fronte chi ha scelto di adottare l’infrastruttura Cloud e intraprendere il processo di digitalizzazione.

In quest’ottica l’Edge Computing rappresenta una risposta concreta ed efficace, e il più adeguato strumento complementare all’infrastruttura Cloud.

La console Endian Switchboard, disponibile in Cloud, collega in modo sicuro e protetto reti utenti e dispositivi eterogenei, realizzando in maniera centralizzata operazioni di controllo accessi, gestione remota, ed elaborazione di Big Data.

Endian 4i EdgeX è il gateway IoT per il “field”, ideale per il pre-processo del dato, perchè dotato di potente capacità di calcolo e di caratteristiche tecnologiche all’avanguardia per il settore.

Grazie a funzionalità di Firewall, IPS e VPN esso è in grado di proteggere il dato da attacchi esterni, manipolazione e furto, e criptarlo durante il passaggio end-to-end. L’elevata capacità di storage fa sì che il set di dati venga mantenuto localmente sempre pronto per la fruizione, completo e coerente.

Endian 4i EdgeX inoltre integra la tecnologia Container Docker, che rende possibile l’esecuzione decentrata delle applicazioni inserite in un “contenitore” con vantaggi fondamentali: sicurezza blindata, ridotta capacità di calcolo necessaria; indipendenza dal sistema operativo per una totale libertà di esecuzione in diversi ambienti.

Con la digitalizzazione le realtà di mercato stanno cambiando a passo svelto ed è più che mai necessario reagire prontamente e con flessibilità per mantenersi competitivi. Il mix vincente di Edge e Cloud Computing unito alla tecnologia Container rappresenta la base per un’efficace strategia che garantisca scalabilità continua senza mai sacrificare la sicurezza dell’infrastruttura e l’integrità dei processi.