Emanuele De Longhi, Samsung: con l’intelligenza artificiale portiamo veri vantaggi alla società

Il recente interesse suscitato dall‘intelligenza artificiale ha generato la nascita di numerosi progetti volti a promuoverne l’importanza. Mentre l’IA ha un enorme potenziale per rivoluzionare numerosi settori, dalla finanza alla medicina, le sue implicazioni per l’elettronica di consumo sono meno chiare. Le sue potenzialità rimangono per lo più inutilizzate e molti non riescono a capire il vero motivo per cui l’IA rappresenta la più grande opportunità dopo l’invenzione di Internet.

Prodotti e servizi sono stati lanciati in modo precipitoso per sfruttare il potenziale dell’IA, ma senza uno scopo o una visione chiara, e in tanti casi non è molto chiaro come l’integrazione in un dispositivo tecnologico crei benefici tangibili per la società. In questa corsa all’adozione dell’IA è stata trascurata un’opportunità significativa, ossia quella di consentire una vera e propria personalizzazione dei dispositivi che le persone utilizzano quotidianamente.

Sebbene esistano diverse opzioni di personalizzazione, l’elettronica di consumo non è in grado di tenere conto delle sfide e delle priorità dell’utente, né di adattarsi a esse. Anche se l’IA è stata integrata in diversi settori, il suo vero potenziale di trasformazione risiede nella possibilità di adattare la tecnologia a esigenze, valori e stili di vita specifici.

Ora abbiamo la possibilità di ridefinire il nostro rapporto con i dispositivi. L’intelligenza artificiale ci dà i mezzi e l’opportunità di rimodellare la tecnologia in modo che funzioni non solo per tutti, ma in modo unico per ciascuno di noi. Al di là della funzionalità, può allineare la tecnologia con le nostre narrazioni individuali. L’intelligenza artificiale dovrebbe imparare di più sull’utente e quindi fornire un’esperienza migliore nel tempo, aumentando la familiarità, per esempio riconoscendo più facilmente la voce dell’utente, aiutando la funzione di registrazione o di riconoscimento vocale. Applicata in modo ponderato, la tecnologia potenziata dall’intelligenza artificiale migliorerà la nostra vita, consentendoci di orientare il nostro stile di vita in base a ciò che è veramente importante per noi.

L’AI applicata alle esperienze

Samsung investe nella ricerca sull’intelligenza artificiale da oltre un decennio. Nel corso degli anni abbiamo progressivamente ampliato il nostro portafoglio prodotti per offrire potenziamenti dell’intelligenza artificiale in tutte le categorie, dai televisori ai frigoriferi, dagli aspirapolvere agli smartphone. Ogni singolo intervento ha sempre avuto come obbiettivo il miglioramento efficace, ma responsabile, dell’esperienza dell’utente. Il nostro approccio all’IA è stato sviluppato tenendo conto dell’accessibilità, della sostenibilità e della sicurezza, in modo da poter eliminare le barriere che affrontiamo ogni giorno e ispirare i prossimi cambiamenti della società. In qualsiasi modo vogliate vivere, la tecnologia personalizzata dall’IA può assicurarvi di farlo secondo le vostre esigenze.

Per una società più aperta e inclusiva, l’intelligenza artificiale può contribuire a rendere la tecnologia più accessibile. Sui nostri ultimi televisori, come il Neo QLED 8K QN900D, l’intelligenza artificiale converte i sottotitoli in audio parlato per le persone con disabilità visive. Anche i nostri telefoni cellulari utilizzano l’intelligenza artificiale per generare automaticamente i sottotitoli per le persone con problemi di udito durante le chiamate. Nella nostra gamma di elettrodomestici digitali, utilizziamo l’intelligenza artificiale per consentire l’apertura a mani libere della porta del frigorifero alle persone con difficoltà motorie. Pensiamo a un mondo in cui tutti possano godere dei nostri prodotti. La tecnologia inclusiva è fondamentale per democratizzare l’innovazione.

Per chi cerca una vita domestica senza stress, l’intelligenza artificiale può eliminare le frustrazioni quotidiane, come ridurre gli sprechi di cibo controllando il frigorifero per vedere cosa contiene e quanto è fresco, e poi rendere la cena più facile o più sana suggerendo diverse ricette. La nostra piattaforma SmartThings riunisce in modo intelligente questi elettrodomestici, insieme a migliaia di dispositivi compatibili, per un ecosistema domestico personalizzato e facilmente controllabile.

Per coloro che desiderano uno stile di vita più efficiente in un periodo di aumento dei costi energetici, l’AI Energy Mode aiuta i nostri elettrodomestici a risparmiare energia monitorando l’utilizzo e contribuendo a ridurre sia i consumi sia i costi.

Anche la comunicazione diventa più facile e personalizzata con l’intelligenza artificiale. Sul nostro ultimo smartphone, la serie Galaxy S24, è possibile superare le barriere linguistiche e culturali con la traduzione in tempo reale. La ricerca su Internet diventa più intuitiva e diretta grazie alla capacità dell’intelligenza artificiale di comprendere i movimenti sullo schermo.

Abbiamo anche sviluppato Samsung Gauss, il nostro modello di intelligenza artificiale in grado di generare testo, codice e immagini, che offre nuove possibilità di produttività e creatività personale.

Samsung: l’intelligenza artificiale è al servizio della società

Ogni anno vendiamo oltre 500 milioni di prodotti. Questo risultato ci permette di raccogliere feedback che ci aiutano a conoscere le esigenze e le priorità dei nostri clienti, che sono alla base delle nostre innovazioni. È anche un’enorme responsabilità, perché la nostra dimensione e il nostro raggio d’azione ci permettono di connettere innumerevoli persone nel nostro ecosistema di prodotti e servizi.

È fondamentale che le persone si sentano sicure e in grado di controllare le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dall’era dell’iperconnettività. Per questo motivo abbiamo migliorato la sicurezza dei nostri prodotti, perché solo una sicurezza efficace può garantire la privacy.

Il nostro approccio all’intelligenza artificiale per dispositivi mobile consente agli utenti di scegliere di conservare i dati più sensibili sul proprio dispositivo, piuttosto che su server remoti o sul cloud, dove potrebbero essere più facilmente vulnerabili. Per proteggere gli altri dispositivi dell’utente, stiamo estendendo Samsung Knox, la nostra piattaforma di sicurezza mobile di livello difensivo, ad altre categorie di prodotti. Con Knox Matrix, i dispositivi collegati in un ecosistema possono proteggersi a vicenda, con telefoni, TV e frigoriferi che lavorano insieme per individuare le minacce informatiche e costruire servizi di intelligenza artificiale che possano essere avviati localmente sui dispositivi e che possano continuare a conoscere l’utente e a fornire le ultime innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, mantenendo al tempo stesso la sicurezza dei dati dei consumatori, obiettivo che continueremo a perseguire.

Tradurre il potenziale grezzo dell’IA in esperienze significative e migliorare la qualità della vita su scala globale non è un compito semplice. Se da un lato abbiamo una ricca storia di innovazioni a misura d’uomo, dall’altro abbiamo una filosofia di libera collaborazione. Il nostro ecosistema integrato di partner garantisce esperienze il più possibile ricche, diversificate e rilevanti. La collaborazione è fondamentale per accelerare l’innovazione nelle mani dei consumatori, soprattutto nello sviluppo della tecnologia di IA, ed è per questo che lavoriamo a stretto contatto con altri leader IA, come Microsoft e Google.

Mentre l’IA trasforma il mondo che ci circonda, sono necessari obiettivi, competenze e risorse per portare i suoi benefici nella vita delle persone. Noi di Samsung crediamo che l’IA vada oltre i dispositivi: dovrebbe avere un impatto personalizzato in tutte le aree della vita. In quest’epoca di iperconnettività, utilizzeremo la tecnologia dell’IA per consentire esperienze migliori e più intelligenti che rendano la vita più facile, più ricca e più inclusiva per tutti. L’IA non riguarda ciò che un dispositivo può fare. Si tratta di ciò che le persone possono fare con gli strumenti giusti.