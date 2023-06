Email marketing con GPT: GetResponse genera newsletter in meno 3 minuti, con l’AI

Come afferma GetResponse – piattaforma di email marketing che conta 350 mila clienti in 183 paesi –, le nostre caselle di posta ogni giorno sono popolate da decine di messaggi, con offerte promozionali, inviti, notizie e anche spunti di riflessioni sui temi caldi del momento, ma nonostante la vasta esposizione a messaggi di diversa tipologia l’interesse degli italiani verso questo canale di comunicazione non sembra svanire.

Secondo gli ultimi dati presentati da GetResponse, nel 2022 il tasso di apertura medio totale delle newsletter è stato pari al 28,54%, ben 6 punti percentuali sopra la media mondiale, posizionando l’Italia nella top 10 dei Paesi più ben disposti verso i messaggi di natura commerciale e informativa inviati via mail.

Spesso però le aziende e coloro che utilizzano questo canale di comunicazione a livello professionale non dispongono di risorse dedicate alla creazione e all’ottimizzazione delle campagne di email marketing e i professionisti stessi hanno poco tempo da dedicare a tale attività, non sfruttando appieno le sue enormi potenzialità.

Per questo motivo GetResponse ha annunciato il potenziamento della sua piattaforma con il lancio del suo Generatore di email con Intelligenza Artificiale.

L’obiettivo della piattaforma, una delle prime ad adottare la tecnologia GPT di OpenAI in Italia – sottolinea l’azienda –, è quello di aiutare i professionisti e gli imprenditori a ridurre drasticamente il tempo necessario per creare le loro campagne di email marketing e a fornire contenuti più pertinenti e coinvolgenti ai loro iscritti.

“Con il Generatore di Email con IA creare una newsletter è diventato 6 volte più veloce”, Afferma Linda Romani Senior Marketing Specialist di GetResponse.

Dai primi dati raccolti dal suo utilizzo negli Stati Uniti, afferma l’azienda, la creazione di una newsletter è diventata 6 volte più veloce, riducendo il tempo medio da 19 minuti a meno di 3 minuti.

Come funziona il Generatore di email di GetResponse

Per generare la propria newsletter gli utenti devono semplicemente inserire i dettagli chiave della loro email, come l’obiettivo, il tono comunicativo che si vuole dare alla propria newsletter, l’occasione e il pubblico di destinazione. La creazione avviene in pochi secondi.

Il vantaggio principale della soluzione – secondo l’azienda – è che genera tutti i contenuti dell’email, compresi il testo anche in diverse lingue, l’oggetto ottimizzato per aumentare il tasso di apertura e il design, come layout, foto e colori. Se poi si volesse personalizzare maggiormente la propria creazione è possibile intervenire attraverso il configuratore dedicato.

“Crediamo davvero che questo Generatore di Email con IA sia la soluzione di cui sia i marketer, le grandi aziende, le PMI e gli imprenditori cercavano da tempo: risparmiare tempo per concentrarsi sull’ottimizzazione delle campagne e sull’analisi delle prestazioni”, conclude Linda Romani.