Elon Musk cita in giudizio OpenAI e il suo CEO, Sam Altman

Elon Musk ha citato in giudizio OpenAI e il suo amministratore delegato, Sam Altman, accusandoli di aver violato un contratto dando priorità al profitto e agli interessi commerciali nello sviluppo dell’intelligenza artificiale rispetto al bene pubblico.

Musk, che ha contribuito a creare OpenAI con Altman e altri nel 2015, ha affermato che la partnership multimiliardaria dell’azienda con Microsoft rappresenta un abbandono della promessa di sviluppare attentamente l’intelligenza artificiale e di rendere la tecnologia disponibile al pubblico.

“OpenAI è stata trasformata in una filiale de facto closed-source di Microsoft”, si legge nella causa, depositata giovedì presso la Corte Superiore di San Francisco.

La causa è l’ultimo capitolo di una lotta tra gli ex partner commerciali che dura da anni. Dopo che Musk ha lasciato il consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018, la società è diventata leader nel campo dell’intelligenza artificiale generativa e ha creato ChatGPT, un chatbot in grado di produrre testo e rispondere a domande in una prosa simile a quella umana. Musk, che ha una propria azienda di A.I., chiamata xAI, ha affermato che OpenAI non si è concentrata abbastanza sui rischi della tecnologia.

Nella causa Musk afferma di essere stato coinvolto in OpenAI perché era stata creata come organizzazione no-profit per sviluppare l’intelligenza artificiale a “beneficio dell’umanità”. Una componente fondamentale di questo obiettivo, secondo la causa, era quella di rendere la tecnologia open source, ovvero di condividere il codice del software sottostante con il mondo. Invece, l’azienda ha creato un’unità commerciale a scopo di lucro e ha limitato l’accesso alla sua tecnologia.

La causa, che richiede un processo con giuria, accusa OpenAI e Altman di violazione del contratto e del dovere fiduciario, oltre che di pratiche commerciali scorrette. Musk chiede che OpenAI sia obbligata a rendere open source la sua tecnologia e che Altman restituisca il denaro che secondo Musk è stato guadagnato grazie al suo comportamento. Anche Greg Brockman, il presidente di OpenAI, è citato come imputato.

La causa cerca di dimostrare che Musk è una figura indispensabile per lo sviluppo di OpenAI. Dal 2016 al settembre 2020, Musk ha contribuito con oltre 44 milioni di dollari alla società guidata da Sam Altman, secondo quanto affermato nei documenti presentati per la causa. Musk ha anche affittato gli uffici iniziali dell’azienda a San Francisco e ha pagato le spese mensili. Secondo la denuncia, Il CEO di Tesla ha anche partecipato personalmente al reclutamento di Ilya Sutskever come capo scienziato di OpenAI.

“Senza il coinvolgimento del signor Musk e i suoi notevoli sforzi e risorse”, si legge nella denuncia, “è altamente probabile che OpenAI non sarebbe mai decollata”.