Elliott e Vista vicini a comprare Citrix per 13 miliardi di dollari

Secondo rumors molto insistenti, Elliott Management Corp e Vista Equity Partners sarebbero vicini all’acquisto di Citrix Systems, in un accordo che valuta la società di cloud computing statunitense circa 13 miliardi di dollari.

L’accordo, che potrebbe essere annunciato all’inizio di questa settimana, è arrivato dopo che Elliott e Vista hanno sfruttato congiuntamente il mercato dei prestiti per finanziare la loro offerta in contanti per Citrix a $ 104 per azione. Dopo aver preso Citrix come privato, Vista prevede di fonderlo con Tibco, un’altra azienda di software di analisi dei dati di cui è proprietario.

L’offerta in contanti è inferiore a quella in cui il titolo Citrix ha chiuso a $ 105,55 venerdì. Tuttavia, il prezzo rappresenta un premio ai minimi di dicembre.

I prodotti Citrix consentono ai dipendenti delle aziende di accedere alla propria rete da remoto. Tuttavia, non è riuscita a trarre vantaggio dall’aumento del lavoro a distanza durante la pandemia di Covid-19 perché ha speso troppo per la sua forza vendita e troppo poco per i suoi partner di distribuzione, ha affermato l’amministratore delegato ad interim di Citrix Robert Calderoni nell’ultima call sugli utili trimestrali dell’azienda.

Citrix, Elliott e Vista non hanno ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, anche se è lecito attendersi sviluppi in tempi relativamente brevi.

Secondo fonti citate da Reuters, l’hedge fund Elliott ha accumulato una partecipazione in Citrix, ed è alla ricerca di partner per privatizzare la società dallo scorso ottobre

La domanda per i servizi cloud proposti da Citrix è aumentata vertiginosamente durante la pandemia, poiché le aziende sono passate a modelli di lavoro a distanza, creando quindi le condizioni per la crescita del fatturato.

Nonostante questo, la società ha registrato un reddito operativo di 84,5 milioni di dollari nel terzo trimestre, in calo rispetto ai 128,3 milioni di dollari di un anno fa, a causa del peso delle maggiori spese operative.

