Efficienza energetica e sostenibilità, il punto di vista di HiSolution

Il tema dell’efficienza energetica e soprattutto della sostenibilità è, ormai da tempo, un argomento di grande importanza e un trend sempre in crescita, in Italia e nel mondo.

Abbiamo intervistato Riccardo Rossi, Consulting Manager di HiSolution, su questo importante tema.

1. Quali sono i key trend in Italia su sostenibilità ed efficienza energetica?

La speranza di trasformare la ripresa economica dopo mesi e mesi di restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in un’opportunità di accelerazione del processo di transizione ecologica, è purtroppo andata in frantumi.

I dati parlano chiaro e non sono incoraggianti. Rispetto al 2021, infatti, i consumi d’energia e le emissioni di gas serra sono cresciuti più del Prodotto Interno Lordo, i prezzi del gas già l’anno scorso, in Italia, erano aumentati di 5-6 volte in pochi mesi raggiungendo un’impennata di circa il +460%.

Anche i prezzi dell’energia elettrica sono cresciuti notevolmente: nell’arco di un anno si è passati da 61 euro a 281 euro per mille kWh.

Tra questi, in Italia ci sono altri key trend che lasciano davvero riflettere.

Il 2021 è stato un anno di ripresa per l’economia italiana che ha registrato una crescita del PIL del 6,5%, la più alta degli ultimi 40 anni. Pur con cifre importanti, questa ripresa non ha ancora permesso di tornare ai livelli pre-pandemici, ora compromessi da crisi energetica e aumento generale dei prezzi. Le emissioni di gas serra sono notevolmente in rialzo e hanno raggiunto un +6,8% di emissioni di CO2.

Rispetto agli obiettivi prefissati per il 2030, l’Italia è ancora troppo indietro sulla tabella di marcia in quanto ad energie rinnovabili. Nell’anno, nel nostro Paese sono stati installati nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) per circa 1,4 milioni di kW. Per raggiungere gli obiettivi europei in materia di transizione energetica e decarbonizzazione, dovremmo installare almeno 8 GW l’anno.

Come se non bastasse, nel 2021 l’Italia ha registrato il primato rispetto alla quantità di ettari di superficie toccati da incendi (160mila ettari), dimostrando di essere uno dei Paesi più vulnerabili dal punto di vista dei cambiamenti climatici.

2. Quali le evoluzioni dei data center, oggi ancora troppo energivori?

HiSolution, centro di competenza italiano che si affianca alle aziende per accelerarne i processi ICT e ottimizzarne sia i valori economici che le performance, suggerisce alle aziende quanto sia importante focalizzarsi sull’efficienza energetica dei propri asset e sulla disponibilità di tecnologie a energia alternativa e rinnovabile.

La priorità, per quanto riguarda i data center, spetta in particolar modo alle tecnologie di raffreddamento e condizionamento che ottimizzano i consumi e abbattono inquinamento e inutili dispersioni di energia, sfruttando il calore prodotto dai data center come fonte energetica per il riscaldamento degli ambienti in prossimità ad esso.

Ad esempio le ultime generazioni delle tecnologie dei sistemi di raffreddamento, consistono in un sistema trigenerativo che prevede l’utilizzo di turbine a gas e chiller per la produzione combinata di energia elettrica, acqua calda e acqua refrigerata.

3. Quali i settori che sono più attenti a questi temi?

Le aziende che possono beneficiare delle soluzioni di efficientamento energetico si collocano in tanti settori diversi. Questo perché l’incidenza gravosa dei costi energetici sul bilancio e sulla profittabilità di un’impresa è un problema trasversale.

Dall’industria manifatturiera alle strutture ospedaliere, dalla logistica ai servizi bancari e assicurativi: la concorrenza sempre più aspra obbliga queste e molte altre attività a valutare tutte le opportunità di risparmio, per rendersi più sostenibili dal punto di vista economico.

Le soluzioni per l’efficientamento energetico, inoltre, offrono alle aziende un importante ritorno d’immagine.

L’attenzione ai temi green è un aspetto valutato sempre più positivamente, quindi un’impresa che si impegna in una maggiore sostenibilità ambientale attraverso soluzioni più efficienti ed energie rinnovabili si assicura un importante vantaggio competitivo.

