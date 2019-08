L’efficienza energetica nel data center secondo ABB

Per avere una visione chiara sui data center degli anni a venire e poter approntare le azioni corrette a livello progettuale e gestionale anche in termini di efficienza energetica, le testate 01net, Ambiente & Sicurezza, L’Impianto Elettrico, RCI e Sicurezza, hanno organizzato a Milano lo scorso giugno, presso la sede di Tecniche Nuove il primo Data Center Innovation Day italiano.

Nella stessa occasione abbiamo intervistato il relatore, l'ingegner Sergio Giacomo Carrara, della Formazione Tecnica di ABB.

Leggi il resoconto globale del convegno

Nel suo intervento al convegno Carrara ha parlato di efficienza energetica del data center, in particolare dal punto di vista del mondo UPS.

Le soluzioni di ABB hanno un livello di efficienza altissimo, nei fatti mai inferiore al 96%. Non solo: grazie a un sofisticato (ed efficace) sistema di standby dinamico, ABB è in grado di utilizzare ciclicamente i vari moduli per evitare l’eccessiva usura di alcuni e l’inutilizzo di altri.

Inoltre, anche laddove il carico fosse minimo, il sistema di ABB è in grado di attivare solo i moduli necessari, lasciando gli altri in standby.

Su sistemi da 250 kW (ad esempio), si traduce in risparmi di molte migliaia di euro annui: un chiaro esempio di efficienza facilmente quantificabile.

Queste profonde digitalizzazioni ed ottimizzazioni hanno consentito importanti migliorie da ogni prospettiva: emissione di CO2, consumo energetico, affidabilità dei sistemi, e (non meno importante) riduzione degli ingombri. Anche questoè spesso un fattore critico all’interno dei data center.

Carrara ha ricordato anche come la manutenzione predittiva, abilitata dalla intelligenza artificiale, costituisca un importante step verso l’affidabilità totale.