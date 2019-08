Efficientamento energetico del data center, la soluzione Aermec

In occasione del primo Data Center Innovation Day italiano, convegno organizzato a Milano presso la sede di Tecniche Nuove dalle testate 01net, Ambiente & Sicurezza, L’Impianto Elettrico, RCI e Sicurezza, abbiamo intervistato il relatore Alessio Mario Gattone, Direttore Marketing Tecnico di Aermec, che ha parlato di soluzioni di efficientamento energetico per datacenter.

Nel suo intervento al convegno Alessio Mario Gattone, in tema di efficientamento energetico del datacenter, ha ricordato come traffico IP aumenta del 25% anno su anno, ma in rapporto a questa escalation, il cooling richiesto cresce solo del 10%.

Questo si deve alla continua evoluzione della efficienza energetica, che evita un consumo proporzionale.

In un datacenter la voce principale dei consumi è certamente quella dei server. Altrettanto rilevante è il raffreddamento, che arriva a pesare per circa un terzo del totale.

Dato che i margini di efficientamento sono oggi ristretti, per conseguire risultati importanti in termini di consumi energetici deve essere accettabile poter lavorare con range di temperature sempre più ampi.

la soLaddove possibile arrivando a superare anche i 30 gradi, e come già sottolineato massimizzando la resa di tecniche come il free cooling.

Un datacenter sostenibile deve considerare vari aspetti: non solo le apparecchiature, ma anche i flussi d’aria, il raffreddamento modulare e una regolazione elettronica avanzata.

Un adeguato mix di free cooling e parziale uso di refrigerazione meccanica può comportare significativi risparmi.

Potremo tuttavia usare il free cooling tanto più alta sarà la temperatura dell’acqua per cui l’impianto è progettato. Per questo Aermec ha prodotto soluzioni già ideate per sfruttare acqua a 30 gradi.