eDreams Odigeo usa l’AI generativa nell’ecommerce con Google Cloud

eDreams ODIGEO, una delle maggiori aziende di viaggi online al mondo e una delle più grandi aziende europee di e-commerce, ha annunciato che sta collaborando con Google Cloud per sperimentare nuovi sviluppi nell’AI generativa e far progredire la sua applicazione al settore dei viaggi online, uno dei più grandi segmenti di e-commerce al mondo.

A tal proposito, eDreams ODIGEO sta partecipando al Google Cloud’s generative AI trusted testers programme, che consente di combinare le funzionalità dell’AI con quelle di Google Cloud per promuovere ulteriori innovazioni e migliorare l’esperienza dei clienti.

Il campo dell’AI generativa, in particolare dei Large Language Models (LLM), ha fatto notevoli progressi negli ultimi mesi, sottolinea l’azienda. I modelli LLM hanno dimostrato di essere un fattore di svolta nell’AI, in quanto sono modelli fondamentali che superano le prestazioni degli algoritmi precedenti nella maggior parte dei compiti di generazione del linguaggio naturale e del testo.

Google Cloud sta rendendo accessibili gli LLM attraverso modelli fondamentali come API pre-addestrati. Grazie al supporto dell’AI generativa in Vertex AI, eDreams ODIGEO ha accesso ai modelli fondamentali di API pre-addestrati con sicurezza e gestione a livello professionale.

eDreams ODIGEO ha utilizzato i propri modelli di intelligenza artificiale generativa per arricchire i dati relativi a diverse aree tra cui gli itinerari personalizzati per i suoi membri Prime, o l’offerta proposte customizzate per gli abbonati.

Il gruppo ha integrato l’intelligenza artificiale in altri aspetti delle sue attività per supportare sia i suoi clienti che le sue strategie di distribuzione, come ad esempio:

la scoperta di itinerari virtuali di interlining;

il miglioramento delle prestazioni delle soluzioni di apprendimento automatico in situazioni in cui la raccolta di dati reali è costosa, come la prevenzione delle frodi, o in previsione di scenari ipotetici, come le simulazioni della domanda in situazioni di rapido cambiamento.

Definire il potenziale dell’AI generativa

Grazie a Google e alle LLM avanzate, eDreams ODIGEO può migliorare ulteriormente la produttività, snellire i processi di sviluppo e reimmaginare il coinvolgimento dei clienti. A tal fine, eDreams ODIGEO introdurrà una gamma di prodotti che consentiranno ai clienti di interagire con agenti AI alimentati da LLM utilizzando il linguaggio naturale in varie fasi del loro viaggio, dalla ricerca di ispirazione al completamento di una prenotazione o alla risoluzione delle richieste dei clienti.

Gli agenti AI – spiegano le due aziende – avranno una comprensione più approfondita delle esigenze, delle preferenze e del contesto di ciascun cliente, consentendo all’azienda di creare le opzioni di viaggio più adatte e i prodotti su misura per ogni scenario. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella personalizzazione dell’esperienza di prenotazione dei viaggi, riducendo al minimo il tempo e l’impegno richiesto ai viaggiatori.

Nell’area dell’assistenza clienti, eDreams ODIGEO ha già visto il potenziale degli LLM nell’esecuzione di compiti altamente sofisticati e nella risoluzione di complesse richieste di informazioni da parte dei clienti, fornendo una risoluzione più rapida e una migliore esperienza per gli utenti.

Grazie al supporto dell’AI generativa di Google Cloud in Vertex AI, eDreams ODIGEO può ottimizzare i modelli di base di Google con i propri dati e sfruttare questi modelli per offrire nuove esperienze basate sull’AI generativa. La tecnologia consente la gestione dei dati con funzionalità di livello aziendale come la protezione dei dati, l’isolamento dei dati e il supporto alla conformità.

Oltre 100 milioni di utenti giornalieri cercano viaggi su eDreams ODIGEO, una delle maggiori piattaforme di e-commerce in Europa, rendendo questa partnership destinata ad avere un impatto significativo, dichiarano le due aziende.

I commenti di eDreams ODIGEO e Google Cloud

Carsten Bernhard, Chief Technology Officer di eDreams ODIGEO ha dichiarato: “I nostri investimenti strategici nell’Intelligenza Artificiale nel corso degli anni ci hanno posto in una posizione di leadership tra le aziende che si occupano di AI a livello globale, non solo nel settore dei viaggi, ma anche in quello più ampio dell’e-commerce. La complessa piattaforma di intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato ha già offerto ai nostri clienti un’esperienza personalizzata, nel rispetto dei più elevati standard di privacy. E siamo solo all’inizio.

Collaborando con un leader globale come Google, stiamo facendo un significativo passo avanti nella nostra missione di rivoluzionare l’esperienza di viaggio attraverso la tecnologia e l’apprendimento automatico. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare sodo per offrire soluzioni innovative ai nostri milioni di clienti in tutto il mondo”.

Isaac Hernández, Country Manager Iberia di Google Cloud, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere eDreams ODIGEO che innova con i nostri strumenti di AI generativa. eDreams ODIGEO è un riferimento globale nell’ecommerce, al di là dei viaggi, e sa come far crescere al meglio l’esperienza dei suoi clienti con la tecnologia.

eDreams ODIGEO comprende il potenziale dell’AI generativa e ha sviluppato casi d’uso concreti che porteranno a nuovi servizi e linee di business, assicurandosi di poter mantenere il controllo dei propri dati e di supportare i più alti standard di privacy. Lavorando con Google Cloud sull’AI generativa, eDreams ODIGEO dimostra ancora una volta di essere un pioniere del settore”.