Proteggerere la posta su iPhone da spam e truffe: Edison Mail+

Avevamo parlato qualche mese fa di Edison Software, in occasione dell’annuncio del nuovo servizio email OnMail: in pochi giorni, alla fine di agosto, l’azienda ha non solo comunicato il rilascio in beta pubblica di OnMail (utilizzabile via browser o con l’app Edison Mail per iOS, Android e Mac), ma ha anche lanciato la nuova soluzione denominata Edison Mail+.

Edison Mail+ è un servizio a pagamento per la sicurezza della posta elettronica basato sull’intelligenza artificiale ed erogato dall’azienda mediante piani ad abbonamento.

Lo sviluppatore spiega che la tecnologia impiegata è stata progettata con l’intento di contrastare la crescente piaga delle truffe via email che colpisce gli utenti di tutto il mondo e che raggiunge, sottolinea Edison Software, un valore di 12 miliardi di dollari.

La nuova soluzione aggiunge un livello di protezione extra all’app Edison Mail per iOS esistente, con quattro nuove funzionalità anti-phishing e di sicurezza: Verify Sender, Spam Blocker, Inbox Caller ID, e Validate Contacts.

Con il piano di abbonamento “plus”, dunque, il rilevamento delle truffe da phishing tramite email arriva sul dispositivo mobile iOS e nella Inbox di Edison Mail, con una protezione deep-scan per rilevare, allertare e verificare potenziali attacchi di posta elettronica non appena questi entrano nella casella di posta.

La funzione Verify Sender è una tecnica basata sull’intelligenza artificiale che conduce un handshake tra mittente e destinatario attraverso la posta in entrata: se il server email del mittente non risponde in modo “autentico”, viene attivato un avviso di posta elettronica sospetta per l’utente.

Verify Sender quindi applica un’indagine approfondita a quattro livelli sulle nuove email in tempo reale, non appena esse entrano nella inbox, per valutare potenziali minacce o truffe.

Edison Mail+ offre anche Spam Blocker, un nuovo modo per bandire definitivamente le chiamate fastidiose e i messaggi di testo da sconosciuti o individui eccessivamente insistenti. Anche Inbox Caller ID aiuta a combattere spam e scam, identificando chiamanti e mittenti di messaggi di testo sconosciuti prima che l’utente risponda.

Infine, Edison Mail+ include anche una funzione Validate Contacts che sfrutta il riconoscimento dei contatti basato su intelligenza artificiale per controllare regolarmente se le informazioni di contatto presenti nella rubrica dell’iPhone dell’utente corrispondono ai dettagli del mittente dell’email che lo ha contattato. Questa funzione convalida i dettagli dei contatti e consente di aggiornarli con un solo tocco man mano che le informazioni cambiano.

Edison Mail+ è disponibile sull’App Store e il piano di abbonamento costa 14,99 dollari al mese o 99,99 dollari all’anno (con le rispettive fasce di prezzo in euro, che non sempre corrispondono al cambio in corso).

Maggiori informazioni sulle soluzioni di Edison Software sono disponibili sul sito dell’azienda.