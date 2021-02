Edge, cloud e data driven: siamo già fatti così

Tre anni fa, Hpe aveva previsto che l’impresa del futuro sarebbe stata centrata sull’Edge, abilitata al cloud e data-driven. Oggi, questa non è più una previsione, è una realtà.

Nonostante gli sforzi per passare al cloud pubblico, si stima che quasi 10 anni dopo la sua comparsa, il 70% delle applicazioni rimane ancora fuori dal cloud pubblico a causa del data gravity, della latenza e dell’entanglement delle app. Nella prossima ondata di trasformazione digitale, credo che passeremo da un mandato “cloud-first” a un mandato “cloud everywhere”.

Secondo Kumar Sreekanti, Chief Technology Officer e Head of Software di Hewlett Packard Enterprise siamo alla fine dell’Era dell’informazione, concentratasi sulla generazione e relativa raccolta di enormi quantità di dati, e stiamo entrando nell’era degli Insight.

Questo richiede nuovi principi e priorità per la trasformazione digitale nel 2021.

Assisteremo ad un numero crescente di organizzazioni che sceglieranno un approccio ibrido mentre progrediamo nel mondo post-pandemico. L’intelligent Edge, combinato con modelli di consumo flessibili e as-a-service, fornirà alle organizzazioni la sicurezza, gli approfondimenti e la flessibilità di cui avranno bisogno per adattarsi e avere successo in quello che sarà sicuramente un ambiente aziendale incredibilmente dinamico.

Sfruttare la tecnologia dell’era exascale nei data center di domani

Il 99% dei clienti non avrà bisogno di un sistema exascale per i propri carichi di lavoro di analisi, intelligenza artificiale, ingegneria, scienza dei dati o modellazione.

Invece, in HPE, crediamo che tutti i clienti avranno sistemi futuri nei loro data center, sia nei loro edifici, nelle strutture di colocation o nel cloud, che utilizzeranno le stesse tecnologie progettate per i supercomputer exascale per supportare le loro applicazioni data-intensive. Queste tecnologie porteranno prestazioni e capacità rilevanto a ogni cliente in un singolo rack o anche in un singolo server che si comporterà come un supercomputer e funzionerà come un cloud.

Dalla progettazione di nuovi farmaci e vaccini alla creazione di pneumatici per auto più sicuri e al miglioramento della sostenibilità nei prodotti di uso quotidiano, le tecnologie dell’Era Exascale giocheranno un ampio ruolo.

Le aziende (e non i consumatori) guideranno l’adozione del 5G attraverso le applicazioni aziendali

Hpe si aspetta di vedere le telco distribuire rapidamente i servizi 5G per le imprese nel 2021. I clienti consumatori che cercano una maggiore velocità di download non copriranno i miliardi di dollari necessari per implementare le reti 5G. Il 5G è molto più che un download più veloce, e la vera opportunità di guadagno per le società di telecomunicazione verrà nell’implementazione di nuovi servizi aziendali innovativi. Finora lo sviluppo del 5G si è concentrato sulla rete di accesso radio (RAN), ma il vero valore del 5G può essere realizzato solo quando la RAN è combinata con una rete core 5G. Ci aspettiamo di vedere l’introduzione di reti core 5G nel 2021 che permetteranno lo “slicing” in reti virtuali. Il 5G rappresenta una grande opportunità per le telco di fornire nuovi servizi di cloud computing all’Edge della rete.

Secondo George Hope, Worldwide Head of Partner Sales di Hpe, i segmenti Pmi e mid-market dovrebbero essere un grande obiettivo per i partner di canale nel prossimo anno. Le Pmi di tutto il mondo sono sempre più interessate a investire nell’IT che accelererà le loro trasformazioni digitali. Nel 2021, rivaluteranno quali soluzioni sono realmente necessarie per le loro infrastrutture a lungo termine, scatenando ancora più investimenti tecnologici e un potenziale business da catturare per i partner.