Ecommerce: per velocità e sicurezza, la chiave è l’edge computing

La competizione nel mondo dell’ecommerce sta diventando sempre più agguerrita. Velocità e sicurezza del sito sono due fattori imprescindibili per il successo di un ecommerce e garantirgli un vantaggio competitivo.

Edgio, provider di soluzioni software edge-enabled che garantisce la fruizione integrata e sicura di prodotti e servizi digitali, condivide le motivazioni per le quali le soluzioni edge-based possono contribuire all’ottimizzazione di un sito ecommerce, aumentando la velocità di caricamento delle pagine web e la sua sicurezza informatica.

Velocità dei siti al top: un secondo fa la differenza

Oltre il 70% dei siti web è ancora considerato un sito lento, secondo le metriche di velocità utilizzate da Google per classificare i siti web. La lentezza di caricamento incide su client retention, customer loyalty e, in ultima analisi, sui ricavi. La conferma viene dal fatto che le persone si stizziscono se devono aspettare dei secondi per il caricamento di una pagina web. Un sito web dovrebbe caricare, in millisecondi, immagini pesanti e ricche di dettagli, recensioni con svariate informazioni e risultati filtrati e personalizzati.

Il caricamento ottimale delle pagine web non deve però fermarsi alla visualizzazione desktop. Pesando sul 71% di tutto il traffico ecommerce, lo shopping da mobile è diventato uno standard. Le performance dei dispositivi mobile non influiscono solo sull’ecommerce, ma anche sugli acquisti in-store. Che siano acquisti online o fisici, i consumatori utilizzano i siti web mobile nel corso del processo d’acquisto. Si stima che l’80% degli utenti abbia utilizzato uno smartphone all’interno di uno store fisico per consultare recensioni, confrontare prezzi o ricercare la posizione del negozio.

Adottare una soluzione edge-based unificata, dal browser all’edge allo stack serverless, permette di controllare e ottimizzare la velocità su ogni livello. È importante quindi avere una piattaforma che si estenda fino all’edge e che offra funzionalità come il prefetching e l’API acceleration per offrire le migliori perfomance possibili.

Il machine learning per proteggere brand reputation e ricavi

Nel mondo dell’ecommerce, le frodi e i cyberattacchi continuano ad aumentare. Secondo Aberdeen Strategy & Research, il 75-80% dei costi operativi che deve sostenere un sito web sono condizionati da bot malevoli. Gli ecommerce hanno a che fare con questi attacchi praticamente su base quotidiana e il prezzo da pagare può essere catastrofico, sia in termini di reputazione che di ricavi.

Si stima che il 39% di tutte le data breach abbia origine da app web o API pubbliche. Quindi, bisognerebbe sempre essere preparati per affrontare costosi attacchi che coinvolgono le credenziali, i pagamenti e le API: tutti elementi fondamentali per garantire un ecommerce sicuro e affidabile.

Il machine learning avanzato di una soluzione edge-enabled consente di limitare gli attacchi, in quanto questo fornisce la capacità di analizzare miliardi di interazioni per individuare eventuali anomalie prima che diventino un problema per il business.

“Un paio di costanti emergono continuamente, temi che dovrebbero essere pensieri fissi per i leader d’azienda nel 2023: fornire una maggiore security e una velocità di caricamenti inferiori al secondo. Con i rischi di sicurezza e i ritmi di vita attuali, i consumatori dovrebbero poter sempre fare acquisti in tutta tranquillità e con grande rapidità. Trasferire la maggior parte dei processi digitali nell’edge consente di massimizzare il valore dei dati, inviandoli al cloud e recuperandoli rapidamente o addirittura sfruttandoli dove vengono creati.

Esattamente come il cloud è diventato il fattore abilitante per l’ecommerce, la possibilità di elaborare i dati ai ‘margini’ della rete cloud consentirà di ottenere diversi vantaggi, come la riduzione della latenza e della congestione della rete e una maggiore sicurezza nelle esperienze d’acquisto”, ha dichiarato Ajay Kapur, Chief Technology Officer di Edgio.