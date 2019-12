Arriva un’edizione speciale nella popolare famiglia di smart speaker Amazon con l’assistente vocale Alexa integrata: si chiama Echo Input Portable Smart Speaker Edition e al momento è disponibile solo in India, nemmeno negli Stati Uniti, ma non è detto, come è accaduto per altri modelli, che il nuovo prodotto non venga successivamente lanciato anche in altri mercati.

Il lancio in India ha risposto alle richieste degli utenti di quel Paese per uno smart speaker di questo tipo.

Si tratta di uno smart speaker Echo, con funzionalità di Alexa integrate, dotato di batteria ricaricabile da 4800 mAh incorporata. Echo Input Portable Smart Speaker Edition consente dunque di accedere alle playlist musicali e all’assistente vocale Alexa da qualsiasi punto della casa, anche lontano da una presa di corrente.

Una singola carica della batteria, dichiara Amazon, fornisce fino a 10 ore di riproduzione musicale (diventano 11 le ore di autonomia in standby). Una fila di LED sul dispositivo funge da indicatore dello stato della batteria.

Il nuovo Echo Input Portable Smart Speaker Edition è simile all’Echo Dot, anche nelle dimensioni, a parte l’altezza che è maggiore, evidentemente per la presenza della batteria incorporata. È comunque compatto e pesa meno di mezzo chilo: adatto dunque a essere spostato con facilità da una stanza all’altra della smart home.

Volendo, anche outdoor, dato che non necessita di una presa di alimentazione. Tuttavia, Amazon non indica particolari caratteristiche di protezione da polvere e acqua, quindi non sembra un dispositivo pensato per un utilizzo all’aperto. In generale, il gigante dell’e-commerce lo presenta come uno speaker il cui ambiente è domestico, nell’ambito della smart home.

Echo Input Portable Smart Speaker consente di ascoltare musica da servizi di streaming quali Amazon Prime Music, Apple Music e altri, così come di abbinare lo smartphone via Bluetooth. Consente di controllare i dispositivi della smart home e di sfruttare le funzionalità di più di 30mila skill disponibili (dato menzionato nella pagina del prodotto sul sito indiano), e naturalmente l’ecosistema è in continua evoluzione.