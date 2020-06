Amazon annuncia l’arrivo in Italia di Echo Auto, il primo dispositivo Echo progettato per l’utilizzo su strada che offre un modo facile e conveniente per portare tutte le potenzialità di Alexa in viaggio. Presentato al CES di Las Vegas in gennaio, Echo Auto è acquistabile e utilizzabile da oggi nel nostro Paese su Amazon.it/echoauto a 59,99 euro.

L’ecosistema basato sull’assistente personale Alexa, che interpreta sottoinsiemi controllati del linguaggio naturale, si estende all’outdoor, offrendo la stessa esperienza d’uso dei dispositivi Echo sui quali è stato reso inizialmente disponibile; l’automobile è un ambiente particolarmente adatto all’utilizzo di un’interfaccia puramente vocale per accedere ai servizi di informazione, produttività individuale, intrattenimento o automazione domestica (”Alexa, apri la porta del garage”). Amazon non arriva per prima a colonizzare il cruscotto dell’auto, da tempo Apple con CarPlay e Google con Android Auto hanno sostituito o affiancato le interfacce proprietarie dei produttori di autoveicoli, ma Alexa ha dalla sua un sistema di sviluppo delle skill – cioè delle microapplicazioni in grado di svolgere compiti elementari – particolarmente semplice, il che contribuisce a una crescita piuttosto rapida del parco applicazioni.

“Molti clienti ci hanno segnalato il desiderio di avere accesso ad Alexa ovunque si trovino. Siamo lieti di offrire loro un modo semplice per aggiungere Alexa alla loro automobile” afferma Eric Saarnio, Vice Presidente, Amazon Devices EU. “Con Echo Auto, i clienti possono ora godersi tutta la comodità garantita da Alexa in viaggio, con la possibilità di riprodurre la musica, effettuare telefonate, proseguire l’ascolto dei propri audiolibri, giocare con i videogiochi, gestire i propri memo e molto altro – tutto questo usando semplicemente la loro voce”.

Echo Auto è supportato da 8 microfoni, collocati appositamente per sfidare l’acustica interna di un’automobile, rendendo Alexa capace di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o dei rumori dell’aria condizionata e della strada. Echo Auto non è dotato di alimentazione propria a batteria, ed è quindi necessario collegarlo alla presa da 12 V o dalla porta USB presenti nell’automobile con un cavetto che disturba un po’ esteticamente. Il collegamento all’impianto stereo avviene invece via Bluetooth o, in mancanza, attraverso un cavo audio con jack da 3,5 mm.

Le dimensioni sono piuttosto ridotte: 85 x 47 x 13,28 mm, per un peso di 45 g. Nella confezione è presente un supporto da agganciare al cruscotto, possibilmente in posizione vicino al conducente.

Echo Auto si connette ad Alexa attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, e utilizza, per la connessione, il piano dati associato al telefono, offrendo accesso alle funzionalità Alexa come la musica, le telefonate e molto altro.

Con Echo Auto, basta chiedere ad Alexa di ascoltare il proprio notiziario quotidiano, di ascoltare un audiolibro di Audible e molto altro. Come ad esempio impostare dei memo per andare a ritirare i vestiti in lavanderia mentre si torna a casa, controllare i dispositivi per la Casa Intelligente, creare la lista della spesa o gestire la propria agenda e tutto questo mentre gli occhi restano incollati sulla strada.