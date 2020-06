Ecco Sky WiFi, la connettività innovativa internet-TV-voce firmata Sky

È ufficiale: da oggi Sky Italia avvia una nuova attività, quella di provider di connettività Internet. Nasce infatti Sky Wifi, una una soluzione Triple Play – tv, internet, voce –che consente di combinare un’offerta di contenuti e l’esperienza di Sky Q con una connessione in fibra. “Molto performante e non solo in termini di velocità – ha precisato Maximo Ibarra, Ceo di Sky Italia –. Per questo l’abbiamo chiamata Ultra Netwotk. Si tratta infatti di una rete intelligente che può raggiungere 1 Gb in download e 300 Mb in upload ma che è anche in grado di adattare l’utilizzo della banda in base all’impiego che se ne fa negli orari della giornata e in funzione dei dispositivi collegati”.

Ibarra ha sottolineato che Sky WiFi è una rete che è nata partendo da zero. Poggia su un’infrastruttura di ultima generazione interamente in fibra realizzata da un team di oltre 200 ingegneri che ha progettato la rete avvalendosi del know how tecnologico di Comcast negli Stati Uniti e di Sky in Gran Bretagna.

L’Ultra Network sfrutta la rete in fibra FTTH di Open Fiber per entrare nelle case degli utenti. Inoltre, grazie a un hub intelligente che utilizza la tecnologia messa a punto da Comcast, lo Sky Wifi Hub, il segnale viene distribuito in casa in modo stabile e omogeneo e, attraverso l’app Sky Wifi, è possibile gestire molte funzionalità in modo semplice e intuitivo. Per raggiungere poi tutte tutte le stanze della casa è possibile avvalersi di dispositivi chiamati Sky WiFi Pods per creare una rete mesh e quindi avere una copertura globale.

Sky Wifi è commercializzato in tre diverse soluzioni. La prima è denominata “Smart” e offre la connessione in fibra 100%, lo Sky Wifi Hub e la Sky Wifi App a un prezzo di listino di 29,90 euro al mese e un costo di attivazione una tantum di 49 euro. Il servizio voce è a consumo.

La seconda soluzione è denominata “Ultra” ed è pensata per coloro che, avendo una casa di grandi dimensioni o su più piani, hanno anche la necessità di coprire l’intera abitazione con la rete mesh creata dagli Sky Wifi Pod in combinazione con Sky Wifi Hub. “Ultra” ha un prezzo di listino di 32,90 euro al mese e un costo di attivazione di 99 euro una tantum. Il servizio voce è a consumo.

Per coloro che desiderano completare la soluzione Ultra anche con chiamate nazionali illimitate verso i telefoni fissi e mobili, è disponibile “Ultra Plus”, che ha un prezzo di listino di 37,90 euro al mese e un costo di attivazione di 99 euro una tantum.

Da sottolineare che fino alla fine dell’estate Sky Wifi è offerto con una promozione dedicata solo agli abbonati Sky. In un primo tempo residenti in 26 città e grandi comuni in cui è già disponibile il servizio. Questi sono Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia.

Entro l’estate il numero globale di città servite sarà 120, tra cui 5 quartieri di Roma.

Ibarra è evidenziato come Ski WiFi sia un ulteriore importante passo dell’azienda verso la creazione di un hub in grado di gestire la smart home e l’IoT domestico e nel quale il TV e Sky Q occuperanno un ruolo di primo piano.