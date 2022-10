Ecco macOS Ventura, il Mac diventa ancora più produttivo

Non solo i dispositivi mobili, iPhone e iPad, con iOS 16.1 e iPadOS 16.1: Apple ha reso disponibile per il download anche la nuova versione del sistema operativo del Mac, macOS 13 Ventura.

Questi i modelli di Mac indicati da Apple come compatibili con l’aggiornamento di sistema macOS Ventura: iMac 2017 e successivi; Mac Pro 2019 e successivi; iMac Pro 2017; Mac Studio 2022; MacBook Air 2018 e successivi; Mac mini 2018 e successivi; MacBook Pro 2017 e successivi; MacBook 2017.

macOS Ventura porta con sé anche una corposa serie di aggiornamenti di sicurezza, per mantenere i propri dispositivi al sicuro dalle minacce alla cybersecurity.

E poi, naturalmente, ci sono tante novità per quel che riguarda le funzionalità del Mac, soprattutto per quel che riguarda la produttività.

Tra queste, Continuity per la fotocamera consente di utilizzare il sistema di fotocamere di iPhone (solitamente più performante rispetto a quello del computer) con il proprio Mac, per ottenere risultati migliori nelle videochiamate e nei meeting da remoto, rispetto a una tipica webcam.

Non solo questa funzione è molto utile, è anche semplice da sfruttare, sottolinea Apple: basta avvicinare l’iPhone al Mac e quest’ultimo selezionerà in automatico il telefono come sorgente del video. Il tutto funziona in wireless, senza dover collegare alcunché.

Alcune delle nuove funzionalità di macOS Ventura sono disponibili anche nelle ultime versioni dei sistemi operativi mobili, iOS o iPadOS o entrambi: la Libreria foto condivisa di iCloud, ad esempio, oppure Stage Manager, la nuova esperienza che mette ordine alle app e finestre sulla scrivania.

Ci sono nuove modalità e funzionalità per collaborare e comunicare. Mail presenta numerosi miglioramenti, tra cui la possibilità di annullare l’invio di un’email appena mandata o di programmare i messaggi affinché partano più tardi (anche questa, una funzione che abbiamo già visto su iPhone).

Diversi i miglioramenti anche per Messaggi, per la ricerca Spotlight, per FaceTime. E poi la nuova versione di Safari, il design rinnovato per le impostazioni di sistema, le nuove opzioni di accessibilità e tanto altro ancora.

Maggiori informazioni sulle nuove funzionalità di macOS Ventura sono disponibili sul sito di Apple.