Apple rilascia iOS 16.1 per iPhone, con attività in tempo reale e altre novità

C’era attesa per il suo rilascio, e ora Apple ha reso disponibile l’aggiornamento software iOS 16.1 per iPhone.

Si tratta, come di consueto, di un aggiornamento software gratuito per gli utenti di iPhone che eseguono iOS 16. È possibile applicarlo accedendo a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Oltre ai fix e agli aggiornamenti di sicurezza (ce ne sono diversi, e importanti) che accompagnano solitamente gli update di iOS, questa release introduce anche alcune nuove funzionalità già preannunciate.

Tra queste, innanzitutto la Libreria foto condivisa su iCloud, che consente di condividere facilmente foto e video con fino a cinque altre persone.

Quando si crea o ci si unisce a una libreria, spiega Apple nelle note di rilascio, le regole di configurazione consentono di aggiungere con semplicità le foto esistenti in base alla data o ai soggetti inclusi.

Inoltre, è possibile filtrare la libreria per passare rapidamente da quella condivisa a quella personale, oppure visualizzale entrambe contemporaneamente.

La condivisione delle modifiche e dei permessi consente a tutti di caricare, modificare ed eliminare le foto, aggiungerle alle preferite e inserire una didascalia.

L’utente può scegliere con un tocco se inviare le foto scattate con la fotocamera direttamente alla libreria condivisa, oppure abilitare l’impostazione per condividerle in automatico quando gli altri partecipanti vengono rilevati nelle vicinanze tramite Bluetooth.

Con iOS 16.1 arrivano anche le attività in tempo reale.

Le attività in tempo reale delle app di terze parti sono disponibili nella Dynamic Island e sulla schermata di blocco per i modelli di iPhone 14 Pro.

Apple Fitness+ è ora supportato su iPhone anche senza Apple Watch.

È ora possibile condividere in modo sicuro le chiavi dell’auto, di una stanza d’albergo e altro ancora in Wallet usando le app di messaggistica come Messaggi e WhatsApp.

Per la smart home, arriva la compatibilità con Matter, il nuovo standard di connettività che consente a un’ampia gamma di accessori di ecosistemi diversi di funzionare in sintonia.

L’update iOS 16.1 introduce inoltre miglioramenti per l’app Libri.