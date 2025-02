Ecco iPhone 16e: chip A18 e Apple Intelligence a un prezzo più conveniente

I rumor della vigilia si sono rivelati veritieri in molti aspetti, tranne quello del nome: oggi Apple ha infatti annunciato iPhone 16e, il nuovo arrivato della famiglia iPhone 16, che offre potenti funzioni a un prezzo più conveniente.

iPhone 16e garantisce prestazioni fluide e veloci con un’autonomia sorprendente, il tutto reso possibile grazie all’efficienza del chip A18, all’avanguardia nel settore, e al nuovo Apple C1, il primo modem cellulare progettato da Apple.

Inoltre, iPhone 16e è progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che fornisce informazioni utili e mirate, facendo un grande passo avanti nella protezione della privacy in ambito AI.

La fotocamera Fusion da 48MP fa foto e video di alta qualità, e grazie al teleobiettivo 2x integrato, è come avere due fotocamere in una, permettendo all’utente di fare zoom sul soggetto con qualità ottica. Grazie alle innovative funzioni via satellite di Apple, fra cui SOS emergenze, Roadside Assistance, Messaggi via Satellite e Dov’è, con iPhone 16e l’utente può rimanere in contatto col mondo e ricevere aiuto quando ne ha più bisogno, anche se non ha accesso a una rete cellulare o Wi-Fi.

iPhone 16e sarà disponibile in due eleganti colori opachi, nero e bianco, con custodie colorate da abbinare. Potrà essere preordinato a partire da venerdì 21 febbraio e sarà disponibile da venerdì 28 febbraio.

“iPhone 16e racchiude le funzioni e caratteristiche più amate della linea iPhone 16, fra cui un’autonomia eccezionale, la velocità e la potenza del chip A18 di ultima generazione, un innovativo sistema con fotocamera due in uno e Apple Intelligence” ha detto Kaiann Drance, Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing di Apple. “Siamo particolarmente felici di completare la lineup con iPhone 16e, un’opzione potente e più conveniente che permetterà ad ancora più persone di vivere l’esperienza iPhone.”

iPhone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, e nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da 729 euro o 30,37 euro al mese per 24 mesi, annuncia Apple.

Design, autonomia, prestazioni e connettività

iPhone 16e – sottolinea Apple – è fatto per durare e resiste a schizzi, gocce e polvere, con un rating di grado IP68. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield, un materiale evoluto che è più forte di qualsiasi vetro per smartphone, afferma la società di Cupertino, che sottolinea inoltre: il vetro posteriore è il più robusto di sempre su uno smartphone.

Il design edge-to-edge del display Super Retina XDR da 6,1″ con tecnologia OLED è perfetto per guardare video HDR, giocare e leggere testi molto nitidi. iPhone 16e ha la migliore autonomia di sempre su un iPhone da 6,1″: fino a sei ore in più rispetto ad iPhone 11 e fino a 12 ore in più rispetto a tutte le generazioni di iPhone SE.

E grazie alla fotocamera TrueDepth, l’utente può usare Face ID per sbloccare il telefono, accedere alle app, autenticare i pagamenti e molto altro. iPhone 16e offre anche comode opzioni di ricarica, sia wireless che tramite la porta USB-C, attraverso cui può essere collegato ad una vasta gamma di accessori.

iPhone 16e ha la potenza del chip Apple A18 di ultima generazione, che rende possibili prestazioni fluide e veloci, una sorprendente efficienza energetica e Apple Intelligence. La CPU 6-core è fino all’80% più veloce rispetto al chip A13 Bionic di iPhone 11 e gestisce facilmente non solo i flussi di lavoro più semplici, ma anche task più impegnativi con Apple Intelligence.

La GPU 4-core permette prestazioni grafiche sorprendenti e quindi un’esperienza di mobile gaming di livello superiore, rendendo possibili titoli AAA che richiedono maggiore potenza GPU e ray tracing con accelerazione hardware per illuminazione e riflessi più realistici. Il Neural Engine 16-core è ottimizzato per i modelli generativi di grandi dimensioni, ed esegue modelli di machine learning (ML) fino a sei volte più velocemente rispetto al chip A13 Bionic.

C1 è il primo modem progettato da Apple e il più efficiente mai visto su un iPhone, dichiara l’azienda. Amplifica i vantaggi del chip Apple offrendo una connettività 5G rapida e affidabile. Il chip Apple, incluso il C1, il nuovo design interno e la gestione dei consumi avanzata di iOS 18, sono tutti fattori che contribuiscono all’elevata durata della batteria.

Progettato per Apple Intelligence

iPhone 16e è progettato per Apple Intelligence e offre nuove funzioni avanzate che rendono iPhone ancora più utile e potente. Con lo strumento Ripulisci, si possono rimuovere facilmente gli elementi di distrazione dalle immagini, e la ricerca con linguaggio naturale nell’app Foto permette di trovare foto e video semplicemente descrivendo quello che si sta cercando.

L’utente può anche sperimentare nuovi modi per esprimersi visivamente con Image Playground, creare l’emoji perfetta con Genmoji e rendere la propria scrittura ancora più dinamica con gli Strumenti di scrittura. Ora si può interagire con Siri anche per iscritto. Inoltre, Siri comunica in modo più naturale, capisce anche se l’utente incespica con le parole e non perde il filo tra una richiesta e quella successiva. Grazie a una conoscenza approfondita dei prodotti, Siri può rispondere a migliaia di domande su funzioni e impostazioni dei dispositivi Apple, e l’utente può imparare a fare cose come registrare lo schermo o programmare l’invio posticipato di un messaggio di testo.

Grazie all’accesso a ChatGPT integrato perfettamente in Siri e negli Strumenti di scrittura, si può decidere di sfruttarne le capacità senza bisogno di passare da un’app all’altra, facendo tutto ancora più facilmente e in meno tempo. Inoltre, l’utente può accedere a ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e le protezioni per la privacy sono integrate: i suoi indirizzi IP sono oscurati e OpenAI non conserverà le richieste. L’utente può scegliere se abilitare o meno l’integrazione ChatGPT ed è sempre l’utente a decidere quando usarlo e quali informazioni condividere con ChatGPT.

Apple Intelligence – dal punto di vista della società di Cupertino – segna inoltre un importante passo avanti nella protezione della privacy in ambito AI, ed è progettata per proteggere la privacy dell’utente ad ogni passo. Si parte dall’elaborazione on-device: significa che molti dei modelli che alimentano Apple Inteligence vengono eseguiti esclusivamente sul dispositivo. Per le richieste più complesse che richiedono l’accesso a modelli più grandi, l’innovativo Private Cloud Compute di Apple estende la privacy e la sicurezza di iPhone al cloud per permettere ancora più intelligenza. Quando si usa Private Cloud Compute, i dati dell’utente non vengono mai archiviati né condivisi con Apple: sono usati solo per gestire la sua richiesta.

Apple Intelligence è attualmente disponibile nella variante di inglese locale per Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Sudafrica. In aprile sarà disponibile anche in altre lingue, fra cui cinese semplificato, coreano, francese, giapponese, inglese (India), inglese (Singapore), italiano, portoghese (Brasile), spagnolo e tedesco. Altre lingue arriveranno nel corso dell’anno. Alcune funzioni e applicazioni e alcuni servizi potrebbero però non essere disponibili in tutte le aree geografiche o in tutte le lingue.

Tasto Azione per accedere al volo alle funzioni preferite e usare l’intelligenza visiva

iPhone 16e ha il tasto Azione, che consente di accedere a una serie di funzioni con una semplice pressione. Una volta configurato in Impostazioni, il tasto Azione può essere usato per accedere velocemente alla fotocamera o accendere la torcia, passare dalla modalità Suoneria a Silenzioso, riconoscere un brano con Shazam, attivare Memo vocali, Full immersion, Traduci e funzioni per l’accessibilità come Lente, o, ancora, per usare Comandi rapidi per avere più opzioni. Il tasto Azione può anche permettere di accedere a funzioni all’interno delle app, per esempio, aprire e chiudere l’automobile con FordPass o monitorare il sonno di un neonato con Napper.

Il tasto Azione su iPhone 16e apre le porte anche a una nuova esperienza di intelligenza visiva che sfrutta Apple Intelligence per aiutare l’utente ad ottenere informazioni su oggetti e luoghi. Intelligenza visiva può riassumere e copiare un testo, tradurlo in un’altra lingua, rilevare numeri di telefono o indirizzi email con l’opzione per aggiungerli ai contatti, identificare animali o piante e molto altro ancora. Intelligenza visiva consente anche di cercare su Google dove acquistare un oggetto o di sfruttare le capacità di problem-solving di ChatGPT. È sempre l’utente che decide quando usare questi strumenti di terze parti e quali informazioni possono essere condivise.

Un comparto fotografico per catturare ogni istante

Il sistema con fotocamera singola due in uno di iPhone 16e è perfetto per immortalare momenti quotidiani e ricordi indelebili, anche in modalità Notte e Ritratto. La fotocamera da 48MP sfrutta la fotografia computazionale per scattare foto ad altissima risoluzione con una qualità sorprendente e un equilibrio perfetto fra luminosità e dettagli.

Con un teleobiettivo 2x integrato, è come avere due fotocamere in una – sottolinea Apple – e l’utente può usare lo zoom con qualità che l’azienda definisce ottica (pur non essendoci un vero e proprio teleobiettivo fisico) per avvicinarsi al soggetto e trovare facilmente l’inquadratura giusta. Inoltre la fotocamera frontale TrueDepth con autofocus regala primi piani ancora più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. L’HDR di ultima generazione garantisce una resa fedele del soggetto e dello sfondo, con tonalità della pelle realistiche, punti luce più luminosi, toni medi più pieni e ombre più profonde.

iPhone 16e registra video spettacolari – mette in evidenza Apple – e permette di fare riprese in 4K con Dolby Vision fino a 60 fps. L’utente può anche interrompere e far ripartire la registrazione più volte, per una maggiore flessibilità. iPhone 16e può registrare video con audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto immersiva quando si usa un paio di AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround. E la funzione Mix audio introduce nuovi modi per modificare il suono nei video.

Per esempio, l’utente può modificare il suono dopo la registrazione in modo da far risaltare la voce della persona inquadrata, come se il video fosse stato registrato in uno studio professionale, o mettendo le tracce vocali in posizione frontale e relegando i rumori ambientali come suoni di sottofondo. Con Riduzione rumore del vento, i potenti algoritmi di machine learning riducono automaticamente il rumore indesiderato per una migliore qualità audio.

Funzioni innovative per la sicurezza e per comunicare

iPhone 16e aiuta l’utente a restare in contatto con il mondo e a chiedere aiuto quando ne ha più bisogno. Le funzioni satellitari di Apple permettono di comunicare anche quando non si ha accesso a una rete cellulare o Wi-Fi. Con Messaggi via Satellite, per esempio, si possono inviare messaggi di testo ad amici e parenti, SOS emergenze via satellite permette di chiamare i servizi di emergenza, e Roadside Assistance via satellite mette in contatto con i fornitori di assistenza stradale in caso di problemi all’auto.

L’utente può anche usare l’app Dov’è per condividere la propria posizione via satellite e informare le persone care sui suoi spostamenti, anche senza copertura di rete. Rilevamento incidenti su iPhone 16e può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare automaticamente i soccorsi se l’utente è incosciente o non riesce a raggiungere il suo telefono.

iOS 18 di serie

iOS 18 rende iPhone 16e ancora più personale, versatile e intelligente. Con ancora più opzioni di personalizzazione, l’utente può cambiare il look ad app e widget scegliendo fra la versione scura o colorata, e posizionarli dove vuole sulla schermata Home. I controlli disponibili in fondo alla schermata di blocco possono essere modificati in base alle proprie esigenze; il Centro di Controllo è stato ridisegnato per consentire un facile accesso alle app più usate, incluse quelle di terze parti, e le nuove funzioni per la tutela della privacy consentono di bloccare e nascondere le app per proteggere le informazioni confidenziali.

iOS 18 introduce anche eccezionali novità per restare in contatto. In Messaggi, l’utente può usare gli effetti di testo per dare vita a parole e frasi, rispondere al volo usando emoji, Genmoji o adesivi, e persino posticipare l’invio di un messaggio. Inoltre, ora l’app Messaggi è compatibile con RCS, così anche chi non ha un dispositivo Apple può ricevere file multimediali evoluti, e le conversazioni di gruppo sono più affidabili che con gli SMS e gli MMS.

iPhone 16e e l’ambiente

iPhone 16e è progettato pensando all’ambiente, sottolinea Apple. Nell’ambito del piano Apple 2030, l’ambizioso obiettivo di essere carbon neutral in tutta la sua impronta carbonica entro la fine di questo decennio, l’azienda sta attuando una transizione all’energia rinnovabile nel suo processo di produzione, e sta investendo in progetti di sviluppo di energia eolica e solare in vari Paesi del mondo al fine di compensare l’elettricità usata per ricaricare tutti i prodotti Apple, compreso iPhone 16e. Oggi, tutti i data center Apple, inclusi quelli per Apple Intelligence, usano elettricità al 100% rinnovabile.

Per raggiungere l’obiettivo Apple 2030, l’azienda sta progettando prodotti che prevedono un uso maggiore di materiali riciclati e rinnovabili, riducendo ulteriormente il proprio impatto ambientale. Nel complesso, iPhone 16e contiene oltre il 30% di materiali riciclati, tra cui il 100% di cobalto riciclato e il 95% di litio riciclato nella batteria, e l’85% di alluminio riciclato nel guscio. La scheda logica principale e il vetro posteriore di iPhone 16e sono stati progettati per essere prodotti in modo più efficiente, usando meno materie prime. Inoltre, il packaging è interamente composto da fibre, una scelta che avvicina ulteriormente Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro la fine dell’anno.

I clienti di 59 Paesi e territori potranno preordinare iPhone 16e dalle ore 14:00 CET di venerdì 21 febbraio, con disponibilità a partire da venerdì 28 febbraio.