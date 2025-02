Apple lancerà nuovi prodotti il 19 febbraio: iPhone SE, iPad o MacBook Air?

Apple ha confermato ufficialmente che il prossimo mercoledì 19 febbraio l’azienda annuncerà il lancio di un nuovo prodotto. Non ha però fornito informazioni su quale sarà questo nuovo prodotto.

A dare l’anticipazione in un sintetico e alquanto misterioso teaser è stato lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, con un post su X. “Preparatevi a conoscere il nuovo membro della famiglia. Mercoledì 19 febbraio. #AppleLaunch”, ha postato Tim Cook.

L’uso del singolare da parte di Tim Cook preannuncia verosimilmente il lancio di un singolo prodotto, più che un evento speciale con la presentazione di una serie di novità.

Secondo il reporter di Bloomberg Mark Gurman, è probabile che possa essere l’iPhone SE il protagonista di questo lancio.

Stavano già circolando dei rumor sulla ipotetica nuova versione di iPhone SE, il modello entry-level della linea di smartphone della Mela, la cui ultima generazione finora, la terza, era stata annunciata nell’ormai lontano – nell’era del digitale – 2022, con chip A15 Bionic: spazio per un corposo aggiornamento, dunque, ci sarebbe.

Le congetture lanciate in rete su un eventuale iPhone SE di 4a generazione ipotizzano quindi innanzi tutto un upgrade a un chip attuale, della famiglia A18, con supporto per Apple Intelligence. Secondo i rumor, potrebbe esserci anche un redesign, con un rinnovo della linea classica con il pulsante Home e con Touch ID, per approdare all’ormai familiare look con notch e Face ID.

Potrebbero poi esserci vari upgrade a diversi componenti del telefono, tra cui la connettività USB-C al posto della porta Lightning, un potenziamento del comparto fotografico e uno schermo più grande da 6,1″ con display OLED.

Tuttavia, la nuova generazione di iPhone SE non è l’unico prodotto su cui sta aumentando l’attesa, per quel che riguarda le novità Apple.

Sul versante Mac, se sul Mac mini è approdata la famiglia di processori M4, la linea portatile entry-level, il MacBook Air, offre ancora al massimo un chip M3. Tra l’altro, i chip M4 equipaggiano già anche la gamma MacBook Pro. Il nuovo MacBook Air M4 potrebbe quindi anch’esso trovarsi sulla rampa di lancio di Cupertino.

Alcuni ipotizzano che Apple potrebbe essere al lavoro anche su alcuni update della linea di tablet iPad. E potrebbero esserci novità in arrivo, più o meno vicine, anche in altre categorie di dispositivi smart, come AirTag e HomePod. Così come per i software e i servizi, tra cui iOS e Apple Intelligence.

I rumor sembrano puntare maggiormente sul nuovo iPhone SE 4, ma ricordiamo che si tratta in ogni caso, per l’appunto, solo di rumor, al momento. La certezza ce l’avremo mercoledì.