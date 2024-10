Ecco il nuovo iMac M4: chip di ultima generazione, nuovi colori e Apple Intelligence

Oggi Apple ha annunciato il nuovo iMac, con il potente chip M4, Apple Intelligence (che però non è disponibile in Italia) e il raffinato design ultrasottile.

Grazie al chip M4, Apple dichiara che iMac è fino a 1,7 volte più veloce nella produttività quotidiana, e fino a 2,1 volte più scattante nei flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di foto e i videogiochi rispetto ad iMac con M1. Il nuovo Neural Engine di M4 lo rende un computer all-in-one adatto per l’AI, il migliore al mondo in questo ambito, secondo Apple. iMac, infatti, è progettato per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale che offre nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi, sempre nel rispetto assoluto della privacy dell’utente.

Il nuovo iMac è disponibile in nuovi, accattivanti colori, e ora è anche possibile scegliere il vetro con nano-texture per il display Retina 4,5K da 24″. iMac ha una nuova videocamera 12MP Center Stage con Panoramica Scrivania, fino a quattro porte Thunderbolt 4, accessori in tinta dotati di porta USB-C. Con un prezzo base di 1.529 euro, ora con 16GB di memoria unificata, il nuovo iMac può essere preordinato oggi, e sarà disponibile a partire da venerdì 8 novembre.

“Milioni di persone adorano iMac. C’è chi lo ha scelto come computer di famiglia e chi ne ha fatto il suo principale strumento di lavoro. Grazie alle incredibili funzioni di Apple Intelligence e alla potenza del chip Apple, il nuovo iMac cambia ancora una volta le regole del gioco”, ha dichiarato John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Con il chip M4, Apple Intelligence, nuovi splendidi colori che rallegrano l’ambiente, un’evoluta videocamera 12MP Center Stage e un nuovo vetro con nano-texture opzionale per il display, iMac inaugura un nuova era”.

iMac con i superpoteri di M4

Con il chip M4, iMac fa un salto in avanti in termini di prestazioni. Il nuovo iMac, dotato di una CPU più potente con quello che Apple definisce il CPU core più veloce al mondo, è fino a 1,7 volte più scattante rispetto al modello con M1. Gli utenti secondo l’azienda percepiranno la differenza in tutte le attività quotidiane, che si tratti di lavorare in multitasking con le loro app preferite o di navigare online con Safari.

E grazie a una GPU sorprendentemente potente e con l’architettura grafica più evoluta mai creata da Apple, iMac con M4 può gestire i flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di foto e i videogiochi, fino a 2,1 volte più velocemente rispetto al modello con M1. Persino l’esperienza di gioco è molto più fluida, promette Apple, anche in titoli nuovi come Civilization VII. Il nuovo iMac parte già di serie con 16GB di memoria unificata più veloce, che può essere aumentata fino a 32GB.

Apple dichiara anche che il Neural Engine del chip M4 ora è tre volte più veloce rispetto a quello di M1 e questo farebbe di iMac il miglior computer all-in-one al mondo per l’AI, capace di fare tutto in meno tempo.

Il chip M4 rende le prestazioni di iMac ancora più elevate, in base a questi benchmark condivisi da Apple:

Famiglie, piccole aziende, imprenditori e imprenditrici possono sfrecciare nelle attività di ogni giorno, con performance fino a 1,7 volte superiori in app come Microsoft Excel e fino a 1,5 volte più rapide in Safari, rispetto ad iMac con M1.

in app come Microsoft Excel e fino a 1,5 volte più rapide in Safari, rispetto ad iMac con M1. Per chi ama i videogame, l’esperienza di gioco è più fluida, con frame rate fino a 2 volte più elevati rispetto ad iMac con M1.

rispetto ad iMac con M1. Chi crea contenuti può lavorare sull’editing come mai prima d’ora grazie a performance nell’editing di foto e video fino a 2,1 volte superiori rispetto ad iMac con chip M1, quando si applicano effetti e filtri complessi in app come Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro.

rispetto ad iMac con chip M1, quando si applicano effetti e filtri complessi in app come Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro. Il nuovo iMac è fino a 4,5 volte più veloce del più diffuso PC all-in-one 24″ con il più recente processore Intel Core 7, afferma Apple.

con il più recente processore Intel Core 7, afferma Apple. Il nuovo iMac è fino a 6 volte più veloce del più diffuso iMac con processore Intel.

Una nuova era con Apple Intelligence su Mac, ma non per tutti

Apple Intelligence inaugura una nuova era per il Mac, portando l’intelligenza personale sul personal computer. Combinando potenti modelli generativi e protezioni per la privacy all’avanguardia, Apple Intelligence sfrutta la potenza del chip Apple e del Neural Engine per offrire agli utenti nuovi modi di lavorare, comunicare ed esprimersi su Mac. È disponibile in inglese americano con macOS Sequoia 15.1.

Con gli Strumenti di scrittura a livello di sistema, gli utenti possono perfezionare le loro parole riscrivendo, correggendo e riassumendo il testo quasi ovunque scrivano. Con l’esperienza Siri riprogettata, l’utente può alternare facilmente scrittura e comandi vocali per accelerare le attività di tutti i giorni, e Siri può rispondere a migliaia di domande su Mac e altri dispositivi Apple. Nuove funzionalità di Apple Intelligence saranno disponibili a dicembre, con ulteriori capacità in arrivo nei prossimi mesi.

Image Playground mette a disposizione degli utenti un nuovo modo per generare spiritose immagini originali, mentre la funzione Genmoji permette di creare emoji personalizzate in pochi secondi. Siri diventerà ancora più efficiente perché potrà eseguire azioni a livello di sistema e attingere al contesto personale dell’utente per fornire informazioni più mirate. A dicembre, ChatGPT sarà integrato in Siri e in Strumenti di scrittura, consentendo agli utenti di accedere alle sue competenze senza dover passare da uno strumento all’altro.

Apple Intelligence fa tutto questo proteggendo costantemente la privacy dell’utente. L’elaborazione on‑device gioca un ruolo fondamentale, e per le attività più complesse Private Cloud Compute permette di accedere a modelli Apple basati su server ancora più grandi, offrendo al contempo funzioni di ultima generazione per la tutela dei dati personali. Inoltre, gli utenti possono accedere a ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e le protezioni per la privacy sono integrate: i loro indirizzi IP sono oscurati e OpenAI non memorizzerà le richieste. Per coloro che scelgono di collegare il proprio account, si applicano le politiche di utilizzo dei dati di OpenAI.

Una nuova gamma di colori e nuovo vetro con nano-texture opzionale

Il nuovo iMac è disponibile in sette nuovi brillanti colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Il retro colpisce con i suoi colori decisi, sottolinea Apple, mentre i toni più tenui sulla parte anteriore aiutano l’utente a concentrarsi per svolgere al meglio il proprio lavoro.

Ogni iMac ha di serie una Magic Keyboard e un Magic Mouse (o Magic Trackpad opzionale) in colori coordinati che sono ora tutti dotati di porta USB-C. Questo significa che all’utente basta un unico cavo per ricaricare tutti i suoi dispositivi preferiti.

L’ampio display Retina 4,5K da 24″ di iMac è la sua caratteristica più apprezzata e, per la prima volta, è possibile scegliere come opzione il vetro con nano-texture, che riduce sensibilmente i riflessi, garantendo una qualità dell’immagine sorprendente. Grazie al vetro con nano-texture, l’utente può mettere iMac in ancora più ambienti, per esempio in un soggiorno assolato o all’interno di una vetrina illuminata.

Videocamera 12MP Center Stage e connessioni evolute

Una nuova videocamera 12MP Center Stage con Panoramica Scrivania rende le videochiamate ancora più coinvolgenti. Inquadratura automatica tiene l’utente perfettamente al centro della scena anche mentre si muove, ed è l’ideale per le chiamate FaceTime di famiglia.

Panoramica Scrivania sfrutta il grandangolo per mostrare contemporaneamente il volto dell’utente e una vista dall’alto del tavolo che ha di fronte, ed è l’ideale per chi insegna o vuole mostrare il suo ultimo progetto di bricolage. L’esperienza audio e video è completata da tre microfoni di qualità professionale in array con beamforming, già molto apprezzati, e da un sistema audio immersivo a sei altoparlanti.

Sul nuovo iMac, tutte e quattro le porte USB-C supportano Thunderbolt 4 per il trasferimento dati super veloce, così gli utenti possono collegare ancora più accessori, come dischi esterni, dock e fino a due monitor esterni 6K, per creare un’area di lavoro enorme con oltre 50 milioni di pixel su cui l’utente può vedere il proprio lavoro.

iMac supporta anche le tecnologie WI-Fi 6E e Bluetooth 5.3. E, grazie alla sicurezza evoluta del Touch ID, gli utenti possono sbloccare il computer, pagare i loro acquisti con Apple Pay e scaricare app in modo semplice e sicuro. Il Touch ID funziona anche con Cambio utente rapido, che permette di cambiare profilo utente con un semplice tocco.

macOS Sequoia arricchisce l’esperienza con il nuovo iMac grazie a una serie di interessanti funzioni. Safari ora offre la funzione In evidenza, che identifica rapidamente i contenuti più rilevanti di ogni sito, una modalità Lettura ridisegnata e più intelligente, con un indice e un breve riepilogo, e una nuova modalità Video per guardare i contenuti video senza distrazioni. Grazie a Controllo distrazioni, gli utenti possono nascondere gli elementi della pagina web che potrebbero causare distrazioni.

L’audio spaziale personalizzato e i miglioramenti nella Modalità gioco rendono il gaming ancora più avvincente insieme a una ricca offerta di titoli, tra cui Assassin’s Creed Shadows. L’allineamento delle finestre aiuta a organizzare facilmente le app scegliendo il layout più adatto alle proprie esigenze. La nuova app Password permette di accedere facilmente a password, passkey e altre credenziali, tutte memorizzate in un unico posto. E nel corso delle videochiamate, gli utenti possono usare uno dei nuovi sfondi disponibili, scegliendo fra un’ampia gamma di sfumature di colore e sfondi di sistema, o caricare una foto dalla propria libreria.

Il nuovo iMac con chip M4 è progettato pensando all’ambiente: il sostegno è realizzato con il 100% di alluminio riciclato ed è riciclato anche il 100% dell’oro nelle placcature, dello stagno nelle saldature e del rame in vari circuiti stampati. iMac è conforme agli elevati standard in materia di efficienza energetica ed è privo di mercurio, ritardanti di fiamma bromurati e PVC. E da quest’anno il packaging è interamente composto da fibre, una scelta che avvicina ulteriormente Apple all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Oggi Apple è già a impatto neutro per quanto riguarda il settore Operations e, nell’ambito del piano Apple 2030, sta lavorando per l’ambizioso obiettivo di diventare a impatto neutro entro la fine di questo decennio.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iMac con M4 può essere ordinato a partire da oggi, 28 ottobre, su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 28 paesi e territori. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

iMac parte da 1.529 euro e 1.469 euro per il settore Education, ed è disponibile nei colori verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Ha di serie una CPU 8-core, una GPU 8-core, 16GB memoria unificata che può essere aumentata fino a 24GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 1TB, due porte Thunderbolt / USB 4, una Magic Keyboard e un Magic Mouse o Magic Trackpad.

iMac con CPU 10-core e GPU 10-core parte da 1.779 euro e 1.659 euro per il settore Education, ed è disponibile nei colori verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Ha di serie 16GB di memoria unificata che può essere aumentata fino a 32GB, archiviazione SSD da 256GB configurabile fino a 2TB, quattro porte Thunderbolt 4, una Magic Keyboard con Touch ID e un Magic Mouse o Magic Trackpad.

Ulteriori specifiche tecniche, inclusa l’opzione vetro con nano-texture per il display, le opzioni di configurazione e gli accessori sono disponibili su apple.com/it/mac.