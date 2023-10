Ecco il nuovo iMac 24″, con il potente chip Apple M3

Oltre ai nuovi MacBook Pro, durante l’evento speciale di fine ottobre Apple ha presentato il nuovo iMac 24″ con il veloce chip M3: il popolare computer all-in-one diventa ancora più potente e versatile.

Grazie all’efficienza del chip Apple, il nuovo iMac fa un enorme salto avanti in termini di prestazioni, sottolinea la società di Cupertino, mantenendo il design estremamente sottile e la gamma di sette accattivanti colori tanto apprezzati dagli utenti.

Il nuovo iMac con M3 è fino a 2 volte più veloce rispetto al modello di generazione precedente con chip M1, dichiara Apple. E per chi passa da un iMac con processore Intel, il nuovo iMac è fino a 2,5 volte più scattante dei modelli da 27″ più popolari, e 4 volte più veloce del modello da 21,5″ più potente, secondo Apple.

È anche dotato di un ampio display Retina 4,5K, con 11,3 milioni di pixel e oltre un miliardo di colori, di connettività wireless più veloce e offre un’esperienza d’uso perfettamente integrata con iPhone. E con videocamera, microfoni e altoparlanti all’avanguardia, oltre a macOS Sonoma, iMac con M3 è ancora più versatile, potente e adatto a utenti di ogni tipo: famiglie, piccole aziende, studenti e studentesse, amanti dei videogiochi e giovani talenti creativi. È possibile ordinare il nuovo iMac da oggi, con disponibilità a partire da martedì 7 novembre.

“Siamo entusiasti di aver migliorato significativamente le prestazioni di iMac grazie al chip M3”, ha detto John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple. “Milioni di utenti amano iMac per lo splendido design e l’ampio display Retina 4,5K da 24″ che offre le dimensioni perfette per usare le proprie app preferite e lavorare ai propri progetti. E ora il chip M3 porta ancora più velocità a tutto ciò che gli utenti fanno, che si tratti di multitasking, di creare immagini e video spettacolari, di lavorare su un business plan o di giocare ai loro giochi preferiti. Il nuovo iMac con chip M3 è straordinario per chiunque, soprattutto per chi ha ancora un modello con processore Intel: noterà un enorme balzo in avanti a livello di prestazioni e avrà accesso a funzioni rese possibili solo dal chip Apple”.

Nuovo iMac 24”, con la potenza del chip M3

Il chip M3 permette un altro enorme balzo in avanti in termini di prestazioni su iMac, dotato di CPU 8-core, di GPU fino a 10-core e di supporto per memoria unificata fino a 24GB. È fino a 2 volte più veloce rispetto al modello di generazione precedente con chip M1, afferma Apple. Secondo la società di Cupertino, l’utente apprezzerà la velocità e la potenza del chip M3 in ogni cosa che fa, sia che lavori in multitasking usando più app per la produttività o che si dedichi alle proprie passioni creative, come l’editing di foto ad alta risoluzione o di più stream video a 4K.

Grazie alla GPU di ultima generazione del chip M3, iMac supporta mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware, per offrire esperienze di gioco ultrarealistiche con luci, ombre e riflessi ancora più accurati, e velocizzare la creazione di contenuti 3D. Con un Neural Engine 16-core e il media engine più recente, iMac offre prestazioni fulminee anche per il machine learning e i video.

iMac rende possibile un elevato livello di produttività per piccole imprese, studenti e studentesse, amanti dei videogiochi e utenti comuni. Rispetto ad iMac 24″ di generazione precedente, afferma Apple:

Safari è fino al 30% più scattante.

Le app per la produttività, come Microsoft Excel, sono fino al 30% più veloci.

I giochi si caricano ancora più rapidamente e l’utente noterà frame rate fino al 50% più veloci.

Dalla creazione di contenuti all’editing di foto e video, iMac è perfetto per chi aspira a lavorare nel campo della creatività, sottolinea Apple. Rispetto ad iMac 24″ di generazione precedente, chi lavora in ambito creativo può:

Montare e riprodurre fino a 12 stream video 4K, il triplo rispetto a prima.

Produrre progetti video in Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro fino a 2 volte più rapidamente.

Elaborare foto in app come Adobe Photoshop fino a 2 volte più velocemente.

Rispetto ai modelli con processore Intel, sottolinea Apple, iMac con chip M3 si distingue nettamente per prestazioni e caratteristiche. È 4 volte più veloce rispetto al modello da 21,5″ più potente e fino a 2,5 volte più scattante dei modelli iMac da 27″ più popolari.

L’ampio display Retina 4,5K da 24″ ha 11,3 milioni di pixel: le dimensioni e la risoluzione ideali per sostituire i modelli con processore Intel e display 4K o 5K, in un design ancora più versatile. E oltre ad avere una videocamera, altoparlanti e microfoni all’avanguardia, offre le tecnologie evolute del chip Apple, come il Neural Engine e il media engine, e la possibilità di scegliere il Touch ID.

Chi acquista il suo primo iMac apprezzerà tutti questi vantaggi – afferma Apple – e potrà sfrecciare a velocità fino a 4 volte maggiori rispetto al PC all-in-one da 24″ con processore Intel Core i7 più venduto. Lo spettacolare display Retina 4,5K ha 5 volte più pixel rispetto al PC all-in-one da 24″ più venduto. Non solo: con Assistente Migrazione, iniziare a usare il Mac è semplicissimo, e le funzioni di Continuity permettono di lavorare passando con semplicità da Mac ad iPhone e altri dispositivi Apple, e viceversa.

Display, connessioni, accessori

iMac ha un display Retina 4,5K al top nel settore, la connettività wireless più recente e videocamera, altoparlanti e microfoni all’avanguardia, tutto in un design sorprendentemente sottile.

Ampio display Retina: iMac ha un display Retina 4,5K da 24″ con 11,3 milioni di pixel, ampia gamma cromatica P3, oltre un miliardo di colori e 500 nit di luminosità. iMac offre un’esperienza di visualizzazione vivida e brillante, sia che lo si usi per lavorare a presentazioni, gestire una piccola impresa, ritoccare foto o guardare film e serie TV.

Connessioni evolute: ora iMac ha Wi-Fi 6E, che permette velocità di download fino a due volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre Bluetooth 5.3 consente di collegare gli accessori Bluetooth più recenti. Offre inoltre fino a quattro porte USB-C, di cui due porte Thunderbolt per trasferimenti di dati ultraveloci, supporto per lo standard Gigabit Ethernet su alcuni modelli e supporto per un monitor fino a 6K.

Videocamera, microfoni, altoparlanti: la videocamera FaceTime HD a 1080p e i microfoni di qualità professionale di iMac permettono di apparire al meglio durante le videoconferenze, sia da casa che dall’ufficio. iMac vanta anche un sistema audio a sei altoparlanti con supporto per audio spaziale durante la riproduzione di musica o video con Dolby Atmos offrendo un’esperienza da cinema.

Design accattivante: iMac trasforma ogni spazio con la sua gamma di sette gradevoli colori. Disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, con nuovi vivaci sfondi in colori coordinati, iMac ha un design all-in-one molto sottile: solo 11,5 millimetri di spessore, grazie al chip Apple.

Accessori in colori coordinati e Touch ID: iMac è accompagnato da tastiera, mouse e trackpad in colori coordinati. Scegliendo la Magic Keyboard con Touch ID, l’utente può sbloccare il computer, pagare con Apple Pay e scaricare app in modo semplice e sicuro. Inoltre il Touch ID funziona con il Cambio utente rapido, per cambiare il profilo utente semplicemente con la punta di un dito.

In coppia con iPhone è ancora meglio: grazie alle funzioni di Continuity, iMac permette un’esperienza integrata con iPhone e con gli altri dispositivi Apple su uno schermo grande e brillante. L’utente può mandare un messaggio o rispondere a una telefonata direttamente dal proprio iMac, oppure fare la scansione di un documento con iPhone e vederlo apparire all’istante sul computer. E con Appunti condivisi può copiare immagini, video o testi da un’app su iPhone, e incollarli in un’altra app su un iMac nelle vicinanze. Insieme, iMac e iPhone offrono un’esperienza insuperabile.

E naturalmente, lato sistema operativo, macOS Sonoma porta l’esperienza iMac a un livello superiore.

L’iMac con GPU 8-core è in vendita a partire da 1.629 euro e 1.569 euro per il settore Education, ed è disponibile in verde, rosa, blu e argento. Ha di serie una CPU 8-core, 8GB di memoria unificata, un’unità SSD da 256GB, due porte Thunderbolt, una Magic Keyboard e un Magic Mouse.

L’iMac con GPU 10-core è in vendita a partire da 1.859 euro e 1.729 euro per il settore Education, ed è disponibile in verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Ha di serie una CPU 8-core, 8GB di memoria unificata, un’unità SSD da 256GB, due porte Thunderbolt, due porte USB 3 aggiuntive, una Magic Keyboard con Touch ID, un Magic Mouse e Gigabit Ethernet.