Ecco come sfruttare appieno il potenziale del 5G, secondo Ericsson

Le reti programmabili ad alte prestazioni consentono ai service provider di massimizzare i vantaggi del 5G in un mondo mobile-first in continua evoluzione. Scoprire come sbloccare il potenziale innovativo del 5G può aiutare la comunità globale degli sviluppatori ad accompagnare la trasformazione digitale basata su cloud e IA. Il punto di vista di Börje Ekholm, President & CEO di Ericsson.

In Ericsson stiamo ridefinendo non solo la nostra attività, ma l’intero settore.

Nei prossimi 5-10 anni assisteremo all’accelerazione di rilevanti tendenze, come la transizione energetica, la ricerca di maggiore resilienza per le supply chain, la decarbonizzazione e l’automazione. Questi scenari si dispiegheranno in un mondo mobile-first, integrato con il cloud e l’intelligenza artificiale (AI).

Per trarre pieno vantaggio da un mondo mobile-first, dobbiamo lavorare insieme per costruire reti ad alte prestazioni, programmabili e completamente automatizzate, disponibili a livello globale, rivoluzionando il modo in cui le persone possono accedere alla rete e godere di ciò che offre. Ericsson si vuole porre alla guida di questo percorso e fare sì che i suoi clienti possano essere leader in questo nuovo contesto aperto.

Perché le reti aperte e cloud-native sono così importanti

Iniziando ad abbandonare un concetto di integrazione tecnologica verticale, si trasforma il modo in cui si costruiscono le reti. In occasione del pre-briefing che abbiamo organizzato a Londra per anticipare le novità principali del Mobile World Congress, abbiamo annunciato importanti miglioramenti nella nostra offerta radio, tra cui 12 nuove soluzioni hardware e software pensate proprio per implementare reti aperte, sostenibili e ad alte prestazioni.

Grazie a questa più ampia offerta radio, già pronta per l’Open RAN, i nostri clienti possono ora scegliere l’architettura più adatta alle loro esigenze specifiche nel percorso verso il cloud. Siamo pronti a supportare l’evoluzione della rete dei nostri clienti qualunque sia il loro punto di partenza; infatti, abbiamo già consegnato circa un milione di radio abilitate a uno standard aperto.

L’evoluzione verso l’adozione di architetture di rete orizzontali consentirà ai nostri clienti di dare priorità agli investimenti in parti diverse della loro rete, in momenti diversi. Inoltre, sfruttando l’automazione e l’intelligenza artificiale, possono anche ridurre il costo totale di proprietà, e scoprire nuove opportunità di monetizzazione.

Alla fine del 2023, abbiamo firmato uno storico accordo quinquennale da 14 miliardi di dollari con AT&T per modernizzare e trasformare la loro rete in una rete aperta, programmabile e ad alte prestazioni, realizzando un cambiamento strategico per il settore delle telecomunicazioni. È stata una dimostrazione di fiducia nella nostra leadership tecnologica e una testimonianza di come le reti aperte diventeranno sempre più centrali.

Aiutare i CSP a ridefinire l’acquisizione di valore

Con architetture ad alte prestazioni e programmabili, abbiamo l’opportunità di trasformare la rete in una piattaforma per l’innovazione. Stiamo guidando questo cambiamento mettendo a disposizione della comunità globale degli sviluppatori funzionalità di rete 5G avanzate attraverso interfacce aperte per la programmazione delle applicazioni di rete (API).

Le API di rete consentono agli sviluppatori di richiamare risorse di rete specifiche, come la qualità del servizio, la velocità, la latenza e la posizione. La nostra ambizione è quella di vedere milioni di sviluppatori utilizzare le tecnologie 5G per sperimentare, innovare e creare applicazioni di successo. Vogliamo scoprire come utilizzano le API di rete e vogliamo avere la possibilità di istruirli su ciò che è possibile fare con il 5G.

Gli sviluppatori sono tra le persone più importanti per ampliare il mercato della connettività mobile al di là del mondo consumer e per creare un effetto rete che porti innovazione e ritorni economici. L’uso delle API di rete attirerà più utenti, generando maggiori entrate per gli operatori. Ciò spingerà altri CSP a rendere disponibili altre API, favorendo un utilizzo ancora maggiore della rete stessa.

Questo “effetto rete” è il motivo per cui le aziende di piattaforma hanno una crescita esponenziale. Il valore dell’intera piattaforma aumenta con ogni nuovo CSP, sviluppatore o API.

Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo acquisito Vonage. Vonage ci ha portato la piattaforma tecnologica, una piattaforma di comunicazione as a service e una consistente comunità di sviluppatori su cui fondare lo sviluppo della nostra Global Network Platform.

Quando qualche anno fa abbiamo iniziato a parlare di API di rete, la maggior parte del settore non sapeva di cosa stessimo parlando. Ora le API sono al centro della maggior parte delle discussioni del settore.

Lo scorso settembre abbiamo annunciato la prima partnership commerciale con Deutsche Telekom, che offrirà API di comunicazione e di rete agli sviluppatori e alle imprese che utilizzano la piattaforma di Ericsson. Si è trattato di un primo grande passo verso il nostro futuro digitale, che ha permesso di accedere facilmente alle funzionalità avanzate disponibili per creare casi d’uso completamente nuovi.

Più recentemente, Verizon e AT&T hanno annunciato l’intenzione di introdurre le proprie API di rete nella piattaforma Vonage e di collaborare allo sviluppo di nuove API di rete per gli sviluppatori a livello globale. Vonage ha inoltre annunciato una collaborazione con Amazon Web Services (AWS) per accelerare la disponibilità di nuove soluzioni per milioni di sviluppatori AWS attraverso AWS Marketplace, tra cui c’è anche una soluzione di protezione dalle frodi.

Il Mobile World Congress rappresenta per noi una grande opportunità per presentare le nostre soluzioni e per affermare la nostra leadership di visione. Storicamente ci siamo concentrati solo sugli operatori mobili. Con la nostra nuova offerta – e agendo in linea con la nostra strategia – stiamo ampliando il nostro focus.

La posta in gioco è alta per l’intero settore ICT, poiché i primi a muoversi creeranno i posti di lavoro del futuro, mentre chi aspetterà rimarrà indietro. Gli sviluppatori saranno fondamentali per questo passaggio: spingeranno l’innovazione in direzioni che non abbiamo mai visto. Perché ciò accada, però, devono avere accesso alle capacità ad alte prestazioni che il 5G offre.

In Ericsson stiamo guidando il percorso verso un mondo aperto e stiamo cambiando il modo in cui le reti vengono distribuite, gestite, monetizzate e consumate. Stiamo creando un nuovo mercato per le API di rete ed estendendo l’uso della connettività cellulare. E tutto questo si basa sulla nostra leadership tecnologica e sulla nostra conoscenza delle reti mobili.

Il futuro digitale si realizzerà: è solo questione di quando e dove si concretizzerà per primo. Diamo forma al nostro futuro insieme!