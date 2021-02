EC5x, il primo mobile computer individuale di Zebra

Zebra Technologies Corporation ha annunciato la serie EC5x, una nuova categoria di mobile computer di classe enterprise, progettati per essere strumenti personali, quindi assegnati individualmente, pensati per aiutare i dipendenti a essere sempre connessi e informati migliorando produttività, collaborazione e customer experience.

Con un design simile a uno smartphone consumer dotato di sistema operativo Android 10, uno scanner integrato opzionale e un’avanzata suite software progettata specificamente per i lavoratori in prima linea, i mobile computer della serie EC5x, rappresentano i dispositivi più compatti e solidi di Zebra.

Progettati per rispondere alle esigenze delle grandi aziende ma adatti anche alle piccole e medie imprese, i dispositivi della serie EC5x sono concepiti per essere asset aziendali ma assegnati individualmente.

La serie EC5x può essere utilizzata in diversi settori (retail, hospitality, field sales, spedizioni, pubblica amministrazione e assistenza sanitaria ausiliaria) per ottimizzare un’ampia gamma di flussi di lavoro per chi opera in prima linea tra cui vendita assistita, mobile point-of-sale (MPOS), gestione delle scorte e delle attività, servizio di concierge, consegna in negozio, trasporto pazienti, collaborazione dello staff e servizi di pulizia.

Inoltre, la serie EC5x è estremamente versatile: i dispositivi possono essere facilmente messi in tasca o indossati e grazie all’opzione Workforce Connect offrono una migliore collaborazione attraverso funzionalità di messaggistica aziendale e di opzioni di centralino virtuale PBX e PTT. Dotata inoltre di predisposizione per l’RFID e di un’impugnatura opzionale con grilletto a scatto per un maggiore comfort durante le attività ad alta intensità di scansione. Praticamente impermeabile, a prova di caduta e di polvere, il dispositivo si trasforma in una workstation completa unendolo con modalità docking ad un accessorio cradle collegato a un monitor e una tastiera.

Un schermo HD da 5″ caratterizza la serie EC5x che assume l’aspetto di uno smartphone consumer dotato di scansione di livello aziendale, opzioni Wi-Fi e la suite di funzionalità di sicurezza Mobility DNA di Zebra, strumenti di sviluppo e applicazioni mobile pensate per gli end-user in grado di ottimizzare i flussi di lavoro dell’ultimo miglio.

L’EC5x è in grado di scansionare quasi tutti i codici a barre in qualsiasi condizione ed è dotato di fotocamera posteriore a colori da 13 megapixel.

Inoltre, l’efficienza della batteria standard dell’EC5x garantisce autonomia sufficiente ad intero turno di lavoro.

La serie EC5x supporta anche Device Tracker, una soluzione Mobility DNA avanzata, che consente di tracciare e trovare un dispositivo fuori posto anche quando è spento. La soluzione cloud-based Device Tracker di Zebra monitora costantemente sia la presenza fisica del dispositivo che il suo stato della connessione, sfruttando l’infrastruttura di rete Wi-Fi esistente, Bluetooth Low Energy (BLE) e audio per facilitare la localizzazione dei dispositivi.

La serie EC5x è progettata per restare in commercio per quattro anni, garantendo che lo stesso modello possa essere implementato anche in futuro dal momento che le aziende crescono e le esigenze a livello tecnologico si evolvono nel tempo.

L’EC5x offre anche quattro anni di supporto post-vendita, garantendo supporto tecnico per un totale di otto anni dalla prima disponibilità in commercio. La serie EC5x integra anche LifeGuard for Android, che fornisce aggiornamenti di sicurezza in un arco temporale di otto anni.

Con l’innovativo approccio “platform-based” di Zebra, le aziende hanno accesso ad un portafoglio di mobile computer di classe enterprise basati su Android 10. I clienti possono quindi sfruttare le applicazioni dei principali fornitori di software indipendenti (Indipendent Software Vendors) per tutto il parco dispositivi progettati appositamente per il settore, inclusa la nuova serie EC5x, con la minima complessità di gestione, ma un livello di sicurezza affidabile, anche per gli anni a venire.