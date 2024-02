eBay nomina Margot Olifson country manager eBay in Italia

eBay ha annunciato la nomina di Margot Olifson come nuova Country Manager di eBay in Italia.

Margot approda alla direzione del business di eBay in Italia dopo una carriera di crescita interna all’azienda: è entrata in eBay presso la sede di Londra e ha lavorato poi in quelle di Zurigo e attualmente di Milano.

Prima dell’attuale carica di Country Manager, ha ricoperto il ruolo di COO (Chief Operating Officer); è stata responsabile per diversi anni del business dei venditori privati, occupandosi della definizione della strategia e del posizionamento di eBay nell’ambito del second-hand e della circular economy per il mercato italiano. Ha lavorato, inoltre, in ambito Marketing, Pricing e Business Development arrivando così ad avere una visione a 360 gradi delle dinamiche e delle leve che governano un marketplace.

Durante i suoi 12 anni in eBay, Margot Olifson ha mostrato doti di leadership, un’approfondita conoscenza del mercato e del mondo dell’ecommerce e un grande impegno nei confronti dell’empowerment femminile: è anche leader in Italia di Women@eBay, programma interno all’azienda nato per offrire a tutte le donne opportunità di crescita personale e professionale, favorendo in tal modo un ambiente più inclusivo e sostenibile.

Margot commenta così il nuovo incarico: “In questa mia nuova responsabilità continuare ad ampliare la community di persone e imprese presenti su eBay e rafforzare il nostro posizionamento come marketplace delle passioni rappresentano alcuni degli obiettivi da consolidare facendo leva sui nostri valori e unicità sul mercato. Allo stesso tempo si riconferma il nostro impegno per valorizzare le persone e incrementare le iniziative a favore della DE&I”.

Congiuntamente alla carica di Country Manager, Margot Olifson ha assunto anche il ruolo di membro del consiglio di amministrazione di Certilogo S.p.A., società acquisita dal Gruppo eBay nel 2023 specializzata nella digitalizzazione e autenticazione dei prodotti del fashion e del lusso.