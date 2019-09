Gli Easy UPS 3M di Schneider Electric arrivano a 200 kVA

Schneider Electric amplia la gamma di Easy UPS 3M, i sistemi trifase dedicati al mondo elettrico, da 60-200 kVA, con l'aggiunta di gruppi di continuità (Ups) da 120, 160 e 200 kVA.

Gli Easy 3M da 120-200 kVA, spiega Schneider Electric in una nota, sono facili da installare, da utilizzare e da gestire, garantiscono continuità operativa per le piccole e medie imprese, sono perfetti sia per i data center che per gli ambienti industriali.

Design compatto e funzionalità avanzate fanno degli Ups Easy 3M prodotti versatili in grado di proteggere le apparecchiature più critiche dai danni dovuti a interruzioni di corrente, sovratensioni e picchi.

Queste unità consentono di risparmiare sull'investimento Capex e allo stesso tempo offre un'efficienza fino al 99% nella modalità ECO a risparmio energetico.

I clienti beneficiano del servizio di avviamento incluso, per garantire che Easy 3M sia configurato correttamente e in sicurezza per ottenere le migliori prestazioni, massima affidabilità, sicurezza e tranquillità.

Perchè Easy 3M è un Ups facile da gestire

Easy 3M offre un'alimentazione stabile e performance eccellenti a lungo tempo grazie alle caratteristiche avanzate del prodotto, alle solide specifiche elettriche e al design compatto che garantisce continuità operativa.

Progettato e testato seguendo procedure standardizzate di Schneider Electric, Easy 3M ha un'interfaccia di visualizzazione intuitiva che rende facile la configurazione e semplice il monitoraggio.

Gli utenti possono monitorare e gestire lo stato dell'UPS da remoto tramite la suite di software DCIM EcoStruxureTM IT basata su cloud di Schneider Electric.

Il Global service setup di Schneider si avvale di una rete di specialisti che offre ai clienti una gamma completa di servizi durante l'intero ciclo di vita di Easy 3M.

In sintesi, come evidenzia Schneider Electric, Easy 3M garantisce una configurazione semplice grazie all'interruttore di ingresso/uscita/bypass integrato, non necessita di un armadietto esterno, è semplice da gestire e offre accesso frontale/superiore per il servizio e la gestione integrata del ciclo di vita.

Ha un'architettura resiliente in ambienti difficili, circuiti stampati con rivestimento conforme, filtro antipolvere sostituibile, temperatura operativa fino a 40° gradi C e protezione da sovraccarico, rendono Easy 3M una soluzione affidabile per garantire la continuità operativa.

Offre una minore complessità di sistema e un risparmio sull'investimento Caex che lo rende ideale per le piccole e medie imprese. Offre un sistema di monitoraggio semplice e, con la scheda di rete opzionale, la gestione tramite il software cloud-based EcostruxureTM IT.