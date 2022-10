È ufficiale, Elon Musk sta acquistando Twitter

Sembra che l’acquisizione di Twitter da 44 miliardi di dollari da parte Elon Musk stia finalmente andando in porto.

Martedì, i rappresentanti del fondatore di Testa hanno notificato a Twitter tramite una lettera che intende portare avanti il ​​tumultuoso accordo, confermando i precedenti rapporti secondo cui le cose erano tornate sulla buona strada.

“Vi scriviamo per informarvi che Musk intende procedere alla chiusura dell’operazione prevista dall’Accordo di Fusione del 25 aprile 2022, nei termini e alle condizioni ivi previste”, si legge nell’avviso , depositato presso la Securities and Exchange Commission.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.

