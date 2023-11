È italiana la prima piattaforma per il trading basata sulla AI

Viene dall’Italia la prima piattaforma di consulenza per il trading, basata sull’intelligenza artificiale avanzata: il progetto è infatti firmato da una startup italiana con sede a Milano, BxT.ai (Best Execution and Trading).

La piattaforma, cui è stato dato il nome Penelope, sarà ufficialmente sul mercato da marzo 2024. Secondo la società sviluppatrice, è l’innovazione che il mondo finanziario attendeva con trepidazione, come riportato da Bloomberg, dove si legge che Wall Street cerca proprio ‘disperatamente’ di battere il mercato con l’IA.

Mauro Carosso, Direttore Generale e Fondatore di BxT.ai, spiega: “Il settore del trading si muove ad una velocità frenetica e sia i trader privati sia quelli istituzionali affrontano quotidianamente sfide formidabili. I trader al dettaglio faticano a ottenere performance a causa della psicologia del trading, della mancanza di comprensione di un mercato sempre più dinamico e del tempo limitato da dedicare alla ricerca, i tre nemici di questa attività. Si crea così un circolo vizioso che porta gli operatori a rinunciare. Solo l’1% riesce a ottenere profitti dopo le commissioni e solo il 20% sopravvive ai primi due anni.

Gli investitori istituzionali di piccole e medie dimensioni, dal canto loro, affrontano ostacoli nell’esecuzione di ordini di grandi dimensioni. Spesso, mancano di un desk di trading interno e si affidano al gestore del fondo per eseguire gli ordini sul mercato. Quando c’è un desk di trading interno, esso opera eseguendo ordini con strategie simili a VWAP, il che può comportare l’acquisto o la vendita a un prezzo potenzialmente lontano dalla esecuzione di mercato ideale. È subito comprensibile come ciò possa portare a una performance inferiore dei fondi d’investimento rispetto al benchmark e, in ultima analisi, a un rischio di mancato guadagno per l’azienda.

La nostra missione è democratizzare l’uso dell’IA nel trading, aiutando i clienti a superare gli ostacoli tipici dell’attività, appunto la psicologia, la conoscenza e il tempo.

La piattaforma Penelope è la prima ad utilizzare modelli di apprendimento profondo (deep learning) integrati con la finanza comportamentale, che forniscono previsioni semplici ed intuitive per il giorno e la settimana. La chiave del progetto è il mix di una soluzione facile da navigare e capire, anche senza una profonda conoscenza dei mercati finanziari, e un processo molto semplice e fluido, caratteristiche che garantiscono un’eccellente customer journey in cui tutto può essere realizzato in meno di tre passaggi.

I nostri potenziali clienti includono sia i trader privati, che avranno accesso a una tecnologia all’avanguardia comparabile, e in alcuni casi superiore ai più performanti hedge fund, sia i piccoli e medi gestori istituzionali, piccole società di gestione patrimoniale o family office, che possono ottimizzare l’esecuzione degli ordini con la migliore combinazione di volumi e prezzi. Il nostro obiettivo non è sostituire l’elemento umano, ma affiancarlo, potenziando le competenze e riducendo al minimo le aree in cui i clienti perdono redditività.

Prevediamo di avere una versione pronta per i test finali con un numero limitato di utenti entro la fine del 2023”.

“Utilizzando Penelope, il cliente mantiene la massima indipendenza operativa, risolvendo contemporaneamente i tre problemi alla base delle scarse performance, conoscenza, psicologia e tempo”, continua Mauro Carosso. “Vogliamo rompere il circolo vizioso che genera scarsi risultati, che porta con sé ansia e mancanza di fiducia. La nostra piattaforma è più di un semplice strumento: crediamo che tutti i trader dovrebbero avere l’opportunità di avere successo. In questo senso, miriamo a contribuire a un futuro in cui il trading sia democraticizzato, inclusivo e prospero, in cui sia i trader privati sia quelli istituzionali possano operare con sicurezza e chiarezza”.

Carosso conclude: “Apriremo una campagna di finanziamento tra dicembre 2023 e gennaio 2024 per raccogliere 1 milione di euro necessari a coprire i costi di sviluppo dei primi due anni; stiamo inoltre selezionando un team scientifico in collaborazione con le più prestigiose università italiane e straniere per far avanzare ulteriormente la nostra ricerca, ed abbiamo raggiunto accordi con due dei principali broker internazionali per una collaborazione di lungo periodo”.