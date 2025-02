Dynatrace e Gruppo Hera: osservabilità avanzata per servizi IT più efficienti e affidabili

La multiutility sfrutta le funzionalità della piattaforma di osservabilità per garantire qualità

e continuità dei servizi essenziali destinati ai clienti

Tra i propri clienti, Dynatrace oggi può annoverare anche il Gruppo Hera, una delle maggiori multiutility italiane, che da 6 anni sfrutta le funzionalità della piattaforma di osservabilità per garantire qualità e continuità dei propri servizi. La rapida crescita del Gruppo Hera, multiutility che opera nei settori ambiente, energia e idrico, con più di 10.000 dipendenti al servizio di oltre 7,5 milioni di clienti, ha reso sempre più cruciale garantire una disponibilità effettiva dei sistemi e delle applicazioni a copertura delle necessità degli utenti finali. Negli ultimi anni, l’evoluzione verso infrastrutture cloud integrate con sistemi on-premise ha comportato maggiori difficoltà e più tempo per individuare le cause di qualunque disservizio o inefficienza.

A supporto di queste esigenze e per rispondere alla crescente complessità di un ambiente ibrido e multicloud, il Gruppo Hera ha introdotto la tecnologia Dynatrace sfruttando le funzionalità della piattaforma di osservabilità.

“Dopo una prima fase di sperimentazione, la piattaforma Dynatrace si è dimostrata la soluzione in linea con l’evoluzione del nostro business e l’abbiamo prontamente collocata sui principali processi produttivi”, ha dichiarato Carmine Artone, Chief Information Officer del Gruppo Hera. “I nostri processi attraversano diversi strati tecnologici e Dynatrace ci aiuta a capire in tempi molto rapidi qual è il punto esatto che genera rallentamenti o errori. Questo ci ha permesso di lavorare sulle operazioni IT in un modo diverso, più innovativo, e di favorire la collaborazione cross-team, riducendo frequenza e durata delle war room”.

Gruppo Hera può oggi reagire velocemente a possibili problematiche IT a supporto dei servizi offerti, massimizzando la soddisfazione e la fiducia nei servizi informatici da parte dei propri clienti interni ed esterni, disponendo anche di una metrica costantemente monitorata dal team business grazie a una dashboard dedicata. “Non si tratta solo di aver migliorato gli aspetti tecnici, ma soprattutto di aver ottimizzato i servizi che offriamo, che è la cosa più importante per noi: rendere disponibile un alto livello di servizio ai nostri utenti”, ha evidenziato Artone.

“Il caso di successo del Gruppo Hera ci rende particolarmente soddisfatti perché evidenzia la capacità della nostra piattaforma di assicurare efficienza e continuità a un business così esteso ed eterogeneo come quello di cui si occupa l’azienda di multiservizi, andando a garantire allo stesso tempo che questa qualità operativa si rifletta sulla vita delle persone”, ha evidenziato Emanuele Cagnola, Regional Vice President, Italy di Dynatrace.

A livello infrastrutturale e applicativo, Dynatrace aiuta a individuare in modo più semplice librerie o componenti non più attuali o problemi di sicurezza con un cambio di paradigma che vede il Gruppo Hera non solo più reattivo, ma anche proattivo nella risoluzione dei problemi. Un risparmio di tempo che si traduce in risorse da poter dedicare all’evoluzione del business e ad attività più strategiche.

“Da quando abbiamo Dynatrace la durata delle problematiche informatiche, che noi misuriamo in termini di tempo di indisponibilità che impatta sul business, è costantemente in calo, con un miglioramento del 20-30% ogni anno. Inoltre, Dynatrace è l’unica soluzione che ci permette di individuare quelle componenti sviluppate da terze parti che in fase di collaudo funzionano bene, ma che una volta inserite nel nostro contesto IT non performano adeguatamente. E questo è un vantaggio molto importante per il nostro business”, conclude Carmine Artone.