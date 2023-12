Dynatrace annuncia la nuova Kubernetes Experience per i team di Platform Engineering

Dynatrace ha annunciato oggi la sua nuova esperienza Kubernetes per i team di platform engineering. Basata sulle capacità di osservabilità, sicurezza, intelligenza artificiale e automazione della piattaforma Dynatrace, l’esperienza consente ai platform engineer di eseguire le seguenti operazioni:

Fornire esperienze su misura per i team Kubernetes a tutti i livelli di maturità, dagli esperti ai principianti, e per gli ecosistemi di tutte le dimensioni, da pochi a centinaia di cluster, comprese visualizzazioni complete e risposte precise per monitorare e ottimizzare l’efficienza, le prestazioni e la sicurezza di cluster, nodi, namespace e workload.

Abilitare la manutenzione predittiva con workflow automatizzati che sfruttano le capacità di intelligenza artificiale causale e predittiva della piattaforma Dynatrace per rilevare e prevedere le anomalie nei cluster Kubernetes e determinarne automaticamente la causa principale, consentendo ai tecnici di affrontare i problemi in modo proattivo e prevenire impatti negativi sull’esperienza dell’utente finale.

automatizzati che sfruttano le capacità di intelligenza artificiale causale e predittiva della piattaforma Dynatrace per rilevare e prevedere le anomalie nei cluster Kubernetes e determinarne automaticamente la causa principale, consentendo ai tecnici di affrontare i problemi in modo proattivo e prevenire impatti negativi sull’esperienza dell’utente finale. Creare un ambiente Kubernetes affidabile, sicuro e scalabile per gli sviluppatori utilizzando funzionalità self-service che supportano i principali processi DevSecOps, compresi i quality gate automatici e la convalida automatica di build, deployment e release in base agli obiettivi di livello di servizio (SLO) specifici dell’azienda.



Secondo Gartner, “Entro il 2026, l’80% delle grandi organizzazioni di ingegneria del software creerà dei team di platform engineering che opereranno come fornitori interni di servizi, componenti e strumenti riutilizzabili per la distribuzione delle applicazioni, rispetto al 45% del 2022”. La piattaforma Dynatrace, compresa la nuova Kubernetes Experience, consente ai team di platform engineering di migliorare la produttività degli sviluppatori e di fornire software di alta qualità in modo rapido e sicuro senza l’onere di gestire complicate architetture cloud-native.

“Con la nuova Dynatrace Kubernetes Experience, i platform engineer possono ora visualizzare e gestire l’intero ambiente Kubernetes da un’unica posizione, sfruttando le risposte e l’automazione basate sull’AI per identificare e risolvere proattivamente i problemi prima che abbiano un impatto sui clienti”, ha dichiarato Steve Tack, SVP of Product Management di Dynatrace. “Questo fornisce ai platform engineer potenti funzionalità per gestire la complessità insita nello sviluppo di software cloud-native, consentendo loro di accelerare i cicli di rilascio e di aiutare le organizzazioni a innovare più velocemente e in modo più sicuro”.

“L’adozione di Kubernetes è stata fondamentale per consentirci di gestire, scalare e automatizzare lo sviluppo di applicazioni cloud-native, ma ha anche introdotto complessità”, ha dichiarato Alex Hibbitt, Engineering Director, SRE e Fulfillment di albelli-Photobox Group. “La piattaforma Dynatrace funziona perfettamente con il nostro ambiente Kubernetes e ne riduce la complessità automatizzando i processi e fornendo risposte in tempo reale basate sull’AI. Queste funzionalità hanno permesso ai nostri team di spostare l’attenzione dalla manutenzione del codice e dalla risoluzione dei problemi all’innovazione. Con la nuova Dynatrace Kubernetes Experience, il nostro team di platform engineering sarà ora in grado di fornire una piattaforma di sviluppo interna sicura e resiliente che ottimizza l’esperienza dei nostri sviluppatori in modo che possano fornire più valore ai nostri clienti, più velocemente”.

La nuova Dynatrace Kubernetes Experience sarà generalmente disponibile entro 90 giorni.