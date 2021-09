Dynatrace acquisisce SpectX e investe in osservabilità e sicurezza

La società di software intelligence Dynatrace ha annunciato di aver completato l’acquisizione di SpectX, azienda di parsing e analisi delle query ad alta velocità. Questa acquisizione accelererà la convergenza di osservabilità e sicurezza per i moderni ambienti ibridi e multicloud. Questi ambienti sono caratterizzati da un cambiamento continuo, con un volume di dati di osservabilità e sicurezza in espansione esponenziale che devono essere analizzati nel contesto e in tempo reale per consentire operazioni autonome. Con l’acquisizione di SpectX, Dynatrace aumenterà ulteriormente le capacità di osservabilità e di analisi della sicurezza delle applicazioni della sua piattaforma di software intelligence.

Bernd Greifeneder, fondatore e CTO di Dynatrace, ha dichiarato che un’innovazione leader di mercato è fondamentale nella cultura Dynatrace. La società, prosegue il CTO, è sempre alla ricerca di modi per accelerarla e abbracciare talenti eccezionali per crescere e migliorare. Con SpectX, afferma Greifeneder, Dynatrace sta raggiungendo entrambi gli obiettivi. La sua soluzione di analytics avanzati si inserisce perfettamente nella roadmap di prodotto, mentre il suo team di grande talento estenderà la capacità di Dynatrace di aiutare le principali organizzazioni mondiali ad accelerare l’innovazione digitale. «In definitiva, questa acquisizione ci consentirà di superare ulteriormente la nostra concorrenza in termini di differenziazione e valore per queste organizzazioni.» ha concluso il fondatore di Dynatrace

Secondo le proiezioni di Statista, nel 2021 verranno creati 79 zettabyte di dati. È il doppio della quantità di dati prodotti solo due anni fa e si prevede che la crescita a questo ritmo continuerà nel prossimo futuro. Per analizzare questi dati in tempo reale e per garantire le prestazioni e la sicurezza dei cloud e delle applicazioni in esecuzione su di essi, la combinazione di analytics ad alta velocità, alimentati da intelligenza artificiale e un’automazione avanzata è un requisito assoluto – soprattutto per le organizzazioni più grandi e leader di mercato del mondo.