Dynatrace supera il miliardo di dollari su AWS Marketplace e rafforza l’alleanza strategica con AWS

Dynatrace accelera la propria traiettoria di crescita globale e consolida la collaborazione strategica con AWS, superando il traguardo di 1 miliardo di dollari di vendite cumulative su AWS Marketplace. Un risultato che riflette un’espansione costante dell’adozione enterprise, una crescita a tre cifre negli ultimi tre anni e un rafforzamento delle capacità di osservabilità basate su intelligenza artificiale, con un impatto diretto su organizzazioni di diversi settori e aree geografiche.

Il raggiungimento dell’AWS Financial Services Competency rappresenta un ulteriore passo nella maturazione dell’offerta Dynatrace, confermando la capacità della piattaforma di rispondere ai requisiti stringenti di sicurezza, affidabilità e governance richiesti dal settore finanziario. Questi risultati si inseriscono in un percorso già delineato durante AWS re:Invent 2025, quando Dynatrace aveva annunciato l’AWS Agentic AI Specialization, l’estensione delle integrazioni con Amazon Bedrock AgentCore e AWS DevOps Agent e il riconoscimento come AWS Public Sector Technology Partner of the Year per l’area LATAM.

Una collaborazione strategica che mette i clienti al centro

Il superamento del miliardo di dollari su AWS Marketplace testimonia la solidità della sinergia tra Dynatrace e AWS. La crescita delle vendite tramite Marketplace è stata sostenuta e costante, con un’accelerazione che ha accompagnato la diffusione di modelli di procurement cloud-native da parte delle imprese impegnate in percorsi di modernizzazione.

AWS Marketplace ha giocato un ruolo chiave in questo processo, consentendo a Dynatrace di raggiungere clienti in oltre 20 regioni, grazie a funzionalità come la gestione semplificata delle imposte, il supporto multi-valuta e l’allineamento con i programmi di spesa AWS. Questo approccio ha ridotto le barriere all’adozione e ha facilitato l’integrazione dell’osservabilità AI-powered nei contesti enterprise più complessi.

“Collaborare con Dynatrace attraverso AWS Marketplace è stato trasformativo per i nostri clienti comuni”, afferma Ed Smoke, Vice President of Intelligent Operations Partner Alliances di AHEAD. “Il processo di procurement semplificato e l’integrazione fluida della piattaforma di osservabilità AI-powered di Dynatrace con i servizi AWS consentono alle organizzazioni di accelerare la modernizzazione con maggiore sicurezza. Sfruttando AWS Marketplace, abbiamo aiutato i clienti ad allineare gli investimenti con gli AWS Enterprise Discount Program, generando più valore ed efficienza”.

Scala globale e impatto locale per le imprese

L’adozione di Dynatrace tramite AWS Marketplace continua ad accelerare perché consente alle aziende di semplificare gli acquisti, ridurre i tempi di onboarding e allineare la spesa IT con strumenti come l’AWS Private Pricing Addendum. Le organizzazioni utilizzano la piattaforma Dynatrace per ottimizzare la spesa cloud, scalare in ambienti AWS multi-regione e rafforzare la resilienza digitale.

In questo scenario, l’osservabilità non è più vista come una semplice componente infrastrutturale, ma come un elemento fondante delle strategie di affidabilità operativa. La possibilità di adottare rapidamente la piattaforma Dynatrace, massimizzando al tempo stesso il valore degli investimenti AWS, si traduce in un vantaggio concreto per le imprese che affrontano architetture sempre più distribuite e dinamiche.

“Collaborare con Dynatrace attraverso AWS Marketplace è stata una vittoria strategica per il gruppo Storio”, sottolinea Alex Hibbitt, Engineering Director, Customer Platform di Storio group. “Il processo di procurement semplificato ha permesso una rapida adozione della piattaforma Dynatrace, garantendo insight in tempo reale sugli ambienti cloud. Centralizzando gli acquisti su AWS Marketplace, abbiamo allineato la spesa agli impegni AWS, riducendo la complessità operativa e accelerando il percorso di modernizzazione”.

L’agentic AI come motore della nuova fase di innovazione

Accanto alla crescita commerciale, Dynatrace rafforza il proprio posizionamento tecnologico nell’ambito dell’agentic AI, un’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale che non si limitano a generare contenuti, ma sono in grado di agire in modo autonomo. Secondo il report di ricerca Dynatrace The Pulse of Agentic AI, il 50% dei progetti di agentic AI è già in produzione per ambiti o dipartimenti limitati, mentre il 23% ha raggiunto un’integrazione enterprise estesa. Inoltre, il 72% delle organizzazioni prevede un aumento dei budget dedicati all’agentic AI nel prossimo anno.

Il conseguimento dell’AWS Agentic AI Specialization certifica la competenza tecnica di Dynatrace nell’osservabilità e nella governance di sistemi AI autonomi. Con il passaggio dalla sperimentazione alla produzione, le aziende devono affrontare nuove sfide legate al monitoraggio di agenti che operano in autonomia e al rispetto dei limiti operativi e di sicurezza. L’estensione della collaborazione con AWS nasce proprio per rispondere a queste esigenze.

Osservabilità end-to-end per l’ecosistema AI su AWS

Dynatrace ha ampliato le integrazioni con AWS per garantire visibilità completa sugli ambienti AI e cloud-native. L’integrazione con Amazon Bedrock AgentCore consente di ottenere osservabilità nativa end-to-end, tracciando le interazioni degli agenti, analizzando i flussi tra utente e modelli linguistici e verificando performance, sicurezza ed efficienza operativa.

Parallelamente, l’integrazione con Kiro, l’ambiente di sviluppo agentic di AWS, porta l’osservabilità direttamente nel flusso di lavoro degli sviluppatori. Gli agenti possono supportare attività come l’analisi delle cause radice, la proposta di correzioni al codice e lo sviluppo guidato da specifiche, sfruttando la telemetria in tempo reale fornita da Dynatrace.

Un ulteriore tassello è rappresentato dall’integrazione con AWS DevOps Agent, che arricchisce i dati Dynatrace con contesto specifico AWS. Questo approccio abilita un troubleshooting autonomo, capace di individuare degradazioni delle prestazioni, quantificarne l’impatto sul business e suggerire azioni correttive mirate.

“Grazie ad AWS Marketplace siamo riusciti ad allineare la spesa con l’AWS Enterprise Discount Program, massimizzando il valore degli investimenti cloud e accelerando il percorso di modernizzazione”, osserva Luca Domenella di Soldo.

Un percorso che guarda oltre il miliardo

Il traguardo del miliardo di dollari su AWS Marketplace rappresenta un punto di svolta, ma non un punto di arrivo. La combinazione di crescita a tre cifre, ampliamento delle dimensioni dei contratti e innovazione continua nell’agentic AI posiziona Dynatrace come uno degli attori più dinamici nell’evoluzione dell’osservabilità cloud e AI-driven.

In un contesto in cui le imprese cercano di semplificare le operazioni cloud, proteggere i carichi di lavoro AI e ottenere maggiore valore dagli investimenti AWS, la collaborazione tra Dynatrace e AWS si configura come un acceleratore strategico. L’osservabilità diventa così un elemento centrale per sostenere la trasformazione digitale e la resilienza operativa su scala globale.