Dropbox Spaces diventa uno spazio di team collaboration da remoto

Dalla prima introduzione di questa funzionalità avvenuta poco più di un anno fa, Dropbox Spaces si è evoluto fino a diventare uno spazio di lavoro virtuale autonomo.

Il nuovo Dropbox Spaces, ha sottolineato l’azienda sviluppatrice della popolare piattaforma di cloud storage, riunisce progetti e team in modo da poter collaborare in modo efficiente dalla fase iniziale fino alla consegna.

Dropbox Spaces è stato progettato, ha messo in evidenza ancora Dropbox, per risolvere i problemi che la pandemia ha amplificato, avendo costretto ad accelerare nel lavoro remoto e distribuito e portato i team a dover affrontare nuovi ostacoli nel far funzionare la collaborazione sui progetti.

Quando i contenuti, le discussioni e le attività di un team sono distribuiti attraverso diversi strumenti e canali, spesso ci vuole troppo tempo per trovare ciò di cui si ha bisogno. E quando tutti lavorano in un luogo diverso è ancora più difficile seguire l’avanzamento dei progetti e assicurarsi che il lavoro proceda come deve.

Dropbox ha da sempre offerto ai propri clienti una soluzione per semplificare la condivisione l’organizzazione dei file. Ora, grazie a Spaces, Dropbox intende estendere questa capacità di base per rendere la collaboration sui progetti più facile per i team.

L’evoluzione di Dropbox Spaces ha portato dunque questa funzionalità da cartella condivisa smart a workplace virtuale e ora a spazio centrale digitale di collaborazione per i team.

In una piena implementazione del suo stesso nome, Dropbox Spaces infatti rende il lavoro in remoto più facile portando tutto ciò che serve per un progetto in un unico spazio per i team.

Consente di creare e condividere spazi dedicati al progetto con il proprio team, in modo che tutti possano lavorare sulla stessa “superficie di lavoro virtuale”, così come di riunire file, contenuti cloud, attività, commenti e timeline, sempre in un unico spazio, e al contempo di controllare chi ha accesso a ciascuno spazio, in modo da poter essere sicuri di condividere il lavoro con le persone giuste.

È possibile aggiungere, e successivamente ritrovare in modo facile, qualsiasi tipo di contenuto nei Dropbox Spaces. Inoltre, questo workspace virtuale permette di lavorare in modo più efficiente riunendo informazioni su meeting e calendari con i contenuti del progetto in un unico posto, e altro ancora.

Il nuovo Dropbox Spaces è attualmente disponibile in beta privata a cui è possibile richiedere l’accesso.