Dropbox Passwords disponibile per tutti gli utenti

L’anno scorso la società della nota piattaforma di cloud storage aveva lanciato Dropbox Passwords per tutti i clienti con piani di abbonamento a pagamento.

Ora arriva l’annuncio che questo utile e semplice strumento di gestione delle password sarà accessibile a tutti: all’inizio di aprile Dropbox Passwords verrà infatti distribuito a tutti gli utenti di Dropbox, indipendente dal tipo di registrazione.

Però non si tratta di un vero e proprio rilascio gratuito, bensì di un deployment che avverrà con la formula freemium.

Gli utenti che hanno un piano Dropbox Basic gratuito potranno infatti provare solo una versione limitata di Passwords.

Con Passwords in Dropbox Basic ci sarà la possibilità di: memorizzare solo le 50 password più importanti in un posto sicuro; accedere alle password ovunque, con la sincronizzazione automatica su un massimo di tre dispositivi; condividere, sempre in modo sicuro, qualsiasi password con chiunque (funzionalità, quest’ultima, ancora non disponibile ma annunciata dall’azienda come in arrivo).

Si tratta quindi comunque di un’opportunità per avere a disposizione gratuitamente un set di base delle funzionalità e delle capacità del password manager. Così come, anche, un’opportunità di provare queste funzioni senza dover per forza fare prima l’upgrade a un piano a pagamento.

In generale, Dropbox Passwords consente di semplificare e rendere fluide le procedure di accesso ai siti web e di memorizzazione delle password dei propri account, come avviene di consueto per soluzioni di questo genere.

L’app Dropbox Passwords ricorda i nomi utente e le password su tutti i dispositivi utilizzati, così non bisognerà affidarsi alla memoria per eseguire l’autenticazione sui siti.

Inoltre, la crittografia zero-knowledge garantisce che solo l’utente conosca le proprie password, non Dropbox.