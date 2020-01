In iOS e iPadOS 13 gli aggiornamenti delle app installate su iPhone e iPad hanno cambiato posizione rispetto alle precedenti versioni del sistema operativo mobile di Apple.

Niente paura, non ci sono cambiamenti particolari nel modo in cui iOS e iPadOS 13 gestiscono gli update delle app e, se hai attivato gli aggiornamenti automatici delle app, probabilmente non ti sei nemmeno accorto della modifica.

Tuttavia, alcuni utenti potrebbero essersi sentiti disorientati dal fatto che, nella barra di navigazione tra le schede dell’App Store di iOS e iPadOS 13, non sia più presente la voce Aggiornamenti, che aveva per l’appunto la funzione di far accedere alla lista degli update disponibili.

Al suo posto nell’interfaccia grafica dell’app App Store, in iOS e iPadOS 13 c’è Arcade, che serve per accedere al nuovo servizio di gaming ad abbonamento lanciato da Cupertino.

Ora, con iOS e iPadOS 13, per accedere alla lista di aggiornamenti disponibili per le app installate su iPhone e iPad devi invece toccare l’icona dell’account, presente nell’angolo in alto a destra nella schermata Oggi (e non solo) dell’app App Store.

La scheda dell’account presenta una serie di altri contenuti, informazioni e controlli: per accedere alla lista degli aggiornamenti devi far scorrere la schermata verso il basso.

Se hai attivato gli aggiornamenti automatici, potrai scorrere la lista degli Aggiornamenti recenti, già scaricati e installati da iOS o iPadOS.

Se invece gestisci preferisci gestire manualmente gli update, la lista è denominata Aggiornamenti disponibili. Nell’elenco, tocca il pulsante Aggiorna presente accanto a un’app per aggiornare quella specifica app. Se la descrizione dell’aggiornamento non è del tutto visibile, tocca Altro per visualizzare la descrizione completa dei contenuti dello specifico update.

Tocca il pulsante Aggiorna tutto presente in cima alla lista per aggiornare tutte le app installate sul dispositivo, di cui sono disponibili update. Di fianco al pulsante Aggiorna tutto, è indicato il numero degli aggiornamenti disponibili che non sono stati ancora applicati. Tale numero appare anche sovrimposto all’icona dell’account.